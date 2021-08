Veja todas as checagens sobre urnas eletrônicas publicadas pelo Estadão Verifica

Em meio à discussão sobre a adoção de um comprovante impresso de voto durante as eleições, voltaram a circular nas redes sociais informações falsas sobre as urnas eletrônicas. O equipamento de votação é usado no Brasil desde 1996 e, desde então, não há registro de fraudes eleitorais. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a segurança da urna é feita em camadas, diferentes barreiras que não permitem que o sistema seja violado. A votação tem ainda diferentes mecanismos de auditoria, segundo o TSE, como a conferência do Registro Digital do Voto e dos boletins de urna.

Todas as checagens sobre urnas elerônicas

PF descartou denúncia de fraude em urnas do Maranhão noticiada em 2008

‘Provas’ de Bolsonaro sobre fraude em urnas são vídeos antigos com alegações falsas

Postagem desinforma ao citar invasão à Nasa para questionar segurança das urnas eletrônicas

Postagens enganam ao associar ataque hacker contra TSE à urna eletrônica

Vídeo de relator do voto impresso com hacker preso desinforma sobre urna eletrônica

Vídeo de Naomi Yamaguchi espalha acusações falsas de fraude na eleição de 2014

É falso que urnas tenham anulado 7,2 mi votos em 2018; boato antigo voltou a circular

É falso que voto impresso esteja previsto em lei desde 2002

É enganoso afirmar que resultado de enquete sobre voto impresso reflete opinião da população

Auditoria do PSDB, citada por Bolsonaro, não encontrou fraudes nas eleições

É falso que general Sérgio Etchegoyen tenha evitado ‘fraude total’ nas eleições de 2018

Denúncia de ex-delegado sobre fraude em urnas eletrônicas foi arquivada em 2015

Fotos de enviada da OEA para observar eleições de 2018 circulam fora de contexto nas redes

TSE admite coleta de assinaturas eletrônicas para criação de partidos, ao contrário do que diz post

Trecho de programa jornalístico é cortado e retirado de contexto para atacar urnas eletrônicas

Aprovação de voto impresso na CCJ ocorreu em 2019, e não recentemente

É enganoso vídeo que denuncia suposta fraude nas urnas em João Pessoa

Tabela forja dados sobre abstenções, brancos e nulos no segundo turno em São Paulo

É falso que cabos eleitorais de Sarto tenham transportado urna adulterada

É falso que hacker tenha atacado sistema de votos do TSE

É falso que eleições nacionais argentinas utilizem urnas eletrônicas

Votação duplicada de vereadores em site do TSE ocorreu por erro na visualização, não na contagem de votos

É falso que 20 zonas eleitorais de São Paulo tenham registrado votação ‘igual’ no primeiro turno

Diferença entre número de habitantes e total de votos não significa que houve fraude eleitoral

Bolsonaro não se beneficiou de fraude eleitoral em 1994

Supercomputador do TSE é um equipamento físico, e não um ‘serviço de nuvem terceirizado’

Software usado em urnas eletrônicas brasileiras não é o mesmo que dos EUA

Diferença entre resultados de pesquisa e de eleição não implica fraude

É possível, sim, auditar e realizar recontagem dos votos, ao contrário do que afirma vídeo

Publicação inventa procedimento sobre apuração das urnas no TSE

Sistema usado em vídeo para simular fraude não é o mesmo de urnas eletrônicas

Apuração da eleição brasileira é aberta a qualquer pessoa, ao contrário do que afirma post

É falso que votos recebidos por candidata a vereadora no Tocantins tenham reduzido ao longo da apuração

Votação estável ao longo da apuração não indica fraude em São Paulo

Justificativas dos eleitores não podem ser transformadas em votos válidos, como sugere tuíte

Ataque de hackers no sistema do TSE não viola segurança da eleição

Ataque hacker ao STJ não é sinal de ameaça à segurança das urnas

Sistema de voto eletrônico pode ser auditado, ao contrário do que afirma post

Smartmatic, que forneceu urnas para a Venezuela, nunca vendeu aparelhos para o Brasil

Denúncia infundada feita por PMs sobre fraude em urnas volta a circular nas redes

Eleições 2020: urna eletrônica é alvo preferencial da desinformação nas redes

Denúncia de fraude nas eleições 2018 foi arquivada por falta de provas

É falso que apenas três países, inclusive o Brasil, utilizem urnas eletrônicas

Postagem engana ao usar informação antiga sobre devolução de urnas eletrônicas

Tuíte engana ao dizer que STF decidiu que voto impresso é inconstitucional

Postagem inventa afirmação de Palocci sobre urnas eletrônicas

Lenovo nunca comprou a Positivo, ao contrário do que diz boato

Queima de urnas eletrônicas na Venezuela alimenta teorias conspiratórias no Brasil

Vídeo de urna com defeito em teclado não prova fraude em votação

É boato que urnas tenham sido apreendidas no Amazonas já preenchidas com votos para Haddad

Horário de verão só começa depois do 2º turno e não vai afetar urnas eletrônicas

Auditoria em urnas apreendidas no Paraná concluiu que não houve fraude

Urnas apreendidas no Paraná sequer passaram por auditoria e não há prova de fraude

Ursal não existe e, portanto, não armou esquema para manipular urnas

Votos anulados não significam que houve fraude em urnas eletrônicas

Não foi comprovada denúncia de fraude em urnas do Distrito Federal

Boletim de urna em que votação de Haddad é maior do que o total de eleitores é falso

PF não apreendeu van com urnas eletrônicas adulteradas com votos para Haddad

Forças Armadas não solicitaram ao TSE perícia nas urnas eletrônicas

Vídeo que faz acusação de fraude em urnas eletrônicas é enganoso

Códigos de urnas eletrônicas não foram entregues a venezuelanos