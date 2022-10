Seção eleitoral em Macapá (AP) teve mais eleitores aptos a votar para presidente por causa de voto em trânsito

Um vídeo que circula nas redes sociais questiona a diferença entre eleitores aptos a votar para presidente e para outros cargos em uma seção eleitoral em Macapá, no Amapá. O autor da gravação mostra um boletim de urna na página de resultados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no qual 125 eleitores estariam aptos a votar para cargos como deputado e governador, mas 458 estariam aptos a votar para presidente. A diferença não indica erro ou qualquer irregularidade — isso ocorre porque a seção eleitoral 824, a qual o vídeo se refere, é uma seção que recebe eleitores que optaram por fazer o voto em trânsito. A modalidade permite que pessoas que estão fora do próprio domicílio eleitoral possam votar em locais diferentes. Cidadãos que votam fora de seu estado escolhem apenas o presidente.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP), os 333 eleitores a mais possuem domicílio eleitoral em outros estados e fizeram o pedido de voto em trânsito para votar em Macapá. Os resultados da seção 824 da 2ª Zona Eleitoral de Macapá podem ser conferidos no portal do TSE. Dos 458 eleitores aptos a votar para presidente, 414 compareceram. Destes, 408 fizeram votos nominais — ou seja, não votaram em branco ou anularam. Deste total, 49% escolheram Lula (PT) e 45,5%, Jair Bolsonaro (PL).

Conheça as diferentes formas de voto em trânsito

A modalidade voto em trânsito possui duas possibilidades. Se o eleitor precisa votar em um município diferente, mas no mesmo estado do domicílio eleitoral, ele está apto a votar nos candidatos a deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente. Caso o eleitor não vote no mesmo estado do domicílio eleitoral, ele só pode votar nos candidatos a presidente da República.

Os Boletins de Urna são documentos impressos em cada seção eleitoral após o término da votação, em pelo menos cinco vias. No portal do TSE, os boletins de todas as urnas eletrônicas do País são disponibilizados após as eleições. Neste ano, de acordo com o TSE, esses documentos ficaram disponíveis no fim da apuração dos votos, em tempo real. Segundo o Tribunal, a medida garante a transparência do processo eleitoral e detalha a quantidade de votos válidos e inválidos de uma seção, quantos votos cada candidato obteve, horários de abertura e fechamento da urna e outras informações. Os boletins podem ser acessados por qualquer pessoa no site do TSE.