Postagem inventa afirmação de Palocci sobre urnas eletrônicas

Um boato alega que o ex-ministro da Fazenda Antônio Palocci teria afirmado que urnas eletrônicas foram “encomendadas para fraudar as eleições” e que “eleições eram decididas pela cúpula”. As alegações são falsas. A postagem é antiga e voltou a circular no Facebook nesta semana.

Palocci fechou acordo de delação premiada no âmbito da Operação Lava Jato em 2018. A delação, em todos os seus depoimentos, não traz menção a urnas eletrônicas ou fraude em votações. Desde aquele ano, já foram divulgados 23 anexos da colaboração. Os depoimentos foram dados a partir de abril.

Em outras declarações públicas feitas pelo ex-ministro também não há qualquer registro de acusação contra urnas eletrônicas. Palocci cumpre regime semi-aberto em casa desde agosto de 2019.

Desde 2018, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reitera que “nunca foi comprovado um caso de fraude, ao longo de mais de 20 anos de utilização de urnas eletrônicas”.

Pela ferramenta CrowdTangle, o Estadão Verifica encontrou dezenas de postagens com a mesma frase sobre urnas eletrônicas a partir de 25 de junho de 2018. Palocci teve a delação homologada três dias antes, pelo desembargador João Pedro Gebran Neto, relator da Lava Jato no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4).

Naquela mesma semana, o Estadão Verifica checou uma publicação que fazia referência falsa a um falso vazamento da delação onde, entre os temas, estaria a suposta confissão que as urnas eletrônicas seriam “um projeto para a implantação do socialismo na América Latina”, também falso.

A segunda onda de compartilhamento do boato ocorreu no final do primeiro turno das eleições de 2018, em outubro de 2018, logo após a primeira retirada de sigilo de um dos anexos da delação. Naquela semana, o boato foi checado pela Agência Lupa e pelo Aos Fatos.

