É falso que cidades no Nordeste tenham registrado votação para Lula maior que a população

Não é verdade que várias cidades tenham contabilizado um número de votos a favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) maior do que o número de habitantes. Uma lista de municípios que supostamente seriam do Nordeste circula no WhatsApp com a alegação de que são “cidades que até os mortos votaram em Lula”. A mensagem foi enviada por leitores ao número (11) 97683-7490.

O primeiro município listado foi Nossa Senhora da Glória, em Sergipe – e não na Bahia, como afirma a mensagem. O autor do conteúdo argumenta que, contrariando os 3.053 habitantes, Lula teria recebido 4.615 votos. Na verdade, a população estimada na cidade sergipana, em 2021, era de 37.715, de acordo com Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Lá, o candidato petista recebeu 17.024 votos válidos, equivalente a 75,07 %.

Em Porto de Pedras, Alagoas, Lula teria recebido 8.090 votos, com apenas 6.122 habitantes. O número real, no entanto, estima uma população de 7.618 com 2.832 votos válidos (52,78 %). Já em Poço das Antas, no Rio Grande do Sul, o autor afirma que o município contabilizou 5.873, em contraposição aos 4.342 habitantes. A cidade, na realidade, tem uma população de 2.105 pessoas e foi responsável por apenas 445 votos válidos (27,17 %) para o ex-presidente Lula contra 989 votos (60,38 %) para o candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL).

Dando continuidade à lista, a publicação coloca Xique-xique, na Bahia, como uma das cidades que também recebeu mais votos do que habitantes. Com 43.805 habitantes alegados, Lula teria recebido 64.805 votos. O número de votos é exagerado: foram 19.828 votos válidos (77,03 %) no petista em um município com 46.562 pessoas.

Além de números imprecisos, o conteúdo também lista cidades que não existem, como Nova Liberdade, que estaria localizada na Bahia. Nova Soure – apresentada como Novaçores na publicação – teria sido responsável por 12.351 votos em Lula com apenas 9.622 habitantes. A quantidade de votos no petista foi, na verdade, 12.760 (84,34 %) em uma cidade com população estimada de 27.047 pessoas.

Em Guanambi, na Bahia, o autor alega que foram contabilizados 22.538 votos para o candidato à presidência pelo PT, com uma população de apenas 19.764 pessoas. Na verdade, o município de 85.353 habitantes contabilizou 33.200 votos válidos (64,43 %) para Lula. Já em Joaçaba, em Santa Catarina, com 30.684 habitantes, Lula recebeu 4.691 votos válidos (26,30%) – e não 6.984 votos com apenas 6.142 habitantes.

Por fim, a publicação finaliza a lista com Antas, na Bahia, que teria 11.434 habitantes, com 18.001 votos apurados no primeiro turno para o ex-presidente Lula. A cidade baiana, na verdade, tem 19.659 habitantes e contabilizou 5.699 votos válidos (70,14 %) para Lula.