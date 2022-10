Vídeo de urna em porta-malas de Uber em Campo Grande não mostra irregularidade

Não é verdade que o vídeo em que um homem diz ter encontrado uma urna eletrônica sendo transportada no porta-malas de um Uber em Campo Grande (MS) evidencie alguma irregularidade. De acordo com o TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul), as urnas usadas na região foram distribuídas para os presidentes das seções eleitorais, que ficarão responsáveis pelos equipamentos até o dia do pleito.

Publicações com o conteúdo enganoso acumulavam milhares de visualizações no Telegram e também circulam no WhatsApp, onde não é possível estimar o alcance.

Segundo o TSE, os cartórios eleitorais realizam a entrega das urnas, devidamente lacradas, e dos demais materiais que são utilizados no dia da votação, aos presidentes das seções eleitorais na semana que antecede as eleições. Os cartórios eleitorais de Campo Grande adotam a logística em que os presidentes das seções buscam e ficam responsáveis pela guarda de todo o equipamento até o momento de organizar a seção eleitoral para a votação.

De acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), a logística de distribuição das urnas aos locais de votação varia de acordo com cada zona eleitoral: “alguns tribunais fazem a entrega das urnas aos presidentes de mesa, que se encarregam da guarda e da montagem das seções eleitorais; outros fazem o transporte das urnas por rotas, onde as urnas são distribuídas. As seções são montadas um dia antes da data da eleição”.

Aos Fatos não conseguiu identificar o contexto da gravação ou confirmar as afirmações feitas pelo homem do vídeo: não há, por exemplo, placa do carro ou algum indício de que o veículo realmente preste serviço para a Uber. Questionado, o TRE-MS também disse desconhecer essas informações.

Vale ressaltar que a urna mostrada no vídeo já passou pela cerimônia de preparação e foi lacrada pelos funcionários da Justiça Eleitoral. Dessa maneira, é garantida a inviolabilidade do equipamento: os lacres, que são produzidos pela Casa da Moeda, denunciam qualquer tentativa de violação ou falsificação. As urnas também contam com sistemas eletrônicos que impedem o funcionamento fora do prazo para o qual foram programadas.