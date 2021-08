É falso que reportagem da Globo tenha admitido que urnas eletrônicas podem ser fraudadas

É falso que a TV Globo tenha admitido chances de fraude nas urnas eletrônicas “antes de Bolsonaro”, como afirmam boatos nas redes sociais. Um vídeo viral corta trechos de uma reportagem da emissora, veiculada em 2008, sobre estelionatários que prometiam a candidatos alterar os resultados de votações em troca de pagamentos.

O conteúdo omite segmentos da reportagem em que um especialista aponta que a violação dos equipamentos seria praticamente impossível. Em outra parte suprimida, o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ex-ministro Carlos Ayres Britto, também defende a segurança do sistema eletrônico. A matéria não sugere, em momento algum, que as urnas podem ser fraudadas.

Leia Também Veja todas as checagens sobre urnas eletrônicas publicadas pelo Estadão Verifica

Em 25 anos do sistema eletrônico de votação, não há provas de fraude ou invasões às urnas. O TSE defende que, além de seguras, as urnas eletrônicas podem ser auditadas antes, durante e depois da votação. Contudo, postagens que reproduzem o boato somaram mais de 50 mil visualizações no Instagram. Leitores também solicitaram essa checagem pelo WhatsApp do Estadão Verifica (11) 97683-7490.

Os vídeos editados mostram a marca do perfil verificado do deputado estadual de Minas Gerais, Bruno Engler (PRTB). O Estadão Verifica identificou que o conteúdo foi compartilhado em um canal do Telegram associado ao político. Procurada pelo Estadão Verifica, a assessoria de imprensa do parlamentar não retornou até o fechamento desta reportagem.

Edição enganosa

O vídeo analisado pelo Estadão Verifica reproduz parte de uma reportagem do Fantástico exibida no dia 17 de agosto de 2008. Com uma câmera escondida, repórteres filmaram uma reunião com os estelionatários. Um homem afirma ter ‘hackeado’ a senha do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e ex-presidente do TSE, Ayres Britto. Segundo o golpista, isso permitiria reprogramar as urnas no dia da eleição para desviar votos para qualquer candidato.

As postagens, entretanto, cortam uma declaração de Britto na qual o magistrado afirma que sua senha, com a assinatura digital para acesso ao sistema das urnas, nem sequer existia naquele momento. Na sequência, a reportagem do Fantástico ainda entrevista um professor de informática da PUC de Porto Alegre (RS) que afirma considerar uma fraude na eleição “praticamente impossível”.

É possível conferir a reportagem na íntegra nesta verificação do Fato ou Fake, o projeto de checagem de fatos do portal de notícias G1.

Uma matéria do mesmo veículo, publicada em 2008, que reproduz as informações da videorreportagem do Fantástico, deixa ainda mais claro que o teor do trabalho jornalístico era a denúncia de estelionatários, e não questionamentos sobre segurança das urnas eletrônicas. “Homens tentam aplicar golpe com promessa de eleição garantida”, diz o título da publicação.

Mecanismos de segurança da urna

De acordo com o TSE, em 25 anos de sistema eletrônico nunca foi comprovada fraude ou invasão às urnas de votação. A corte defende que o processo eleitoral, além de seguro, pode ser auditado antes, depois e após as eleições. Em reportagem recente do Estadão Verifica, o Tribunal indicou que os equipamentos têm recursos de segurança capazes de coibir ataques de agentes internos ao sistema.

Um dos recursos é um sistema de controle de modificações no código fonte das urnas eletrônicas que identifica a data e o responsável por qualquer alteração no software dos equipamentos. Outra medida de segurança corresponde à cerimônia pública de fixação dos lacres físicos das urnas. Esses lacres são identificados por números de série e o rompimento evidenciaria tentativas de violação físicas dos equipamentos no dia da eleição.

Veja abaixo os mecanismos de auditoria e segurança listados pelo TSE: