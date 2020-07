Lenovo nunca comprou a Positivo, ao contrário do que diz boato

A fabricante brasileira de computadores Positivo Tecnologia nunca foi comprada pela empresa chinesa Lenovo. Este boato viralizou no Facebook após a Positivo vencer licitação para fabricação de urnas eletrônicas para as eleições de 2022. A informação circulou por diversas postagens que somavam 1,2 mil compartilhamentos até a publicação desta verificação.

As postagens afirmam que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) anunciou a Positivo Informática como vencedora da licitação para fornecer urnas eletrônicas para as eleições de 2022 por R$ 799 milhões — o que de fato ocorreu (veja mais abaixo). Os boatos, porém, falsamente alegam que a empresa foi comprada pela chinesa Lenovo para questionar a inidoneidade do pleito.

A Lenovo tentou comprar a Positivo Informática em 2008. Conforme noticiado pelo Estadão em 18 de dezembro, a então quarta maior fabricante mundial de computadores enviou representantes ao Brasil e chegou a fazer uma proposta, mas a negociação não prosperou. De acordo com o comunicado emitido pela Positivo na época, “os acionistas controladores e a Lenovo concluíram que não é possível chegar a um acordo dado o atual contexto econômico”.

Em 2012, a Lenovo já havia se tornado a segunda maior fabricante de computadores do mundo e não havia desistido de expandir sua presença no País. Surgiram novos rumores de uma negociação com a Positivo, mas ela acabou anunciando a compra da brasileira CCE, em 5 de setembro. Naquele ano, a Positivo era a líder do mercado nacional.

A Positivo Tecnologia foi criada em 1989 a partir do grupo educacional Positivo. Seu objetivo inicial era de fabricar e vender computadores para as escolas clientes do grupo. Em 2019, o Estadão apurou que ela era uma das cinco maiores empresas do setor no País.

Contatada pelo Estadão Verifica, a assessoria da empresa nacional desmentiu “o rumor publicado nas mídias sociais de que foi vendida à Lenovo”. Também disse que não há “qualquer negociação em andamento neste momento”.

Positivo Informática fornecerá urnas para as eleições 2022

A Positivo Informática realmente ganhou a licitação para fornecimento de urnas para as eleições de 2022. A informação foi divulgada na quinta-feira, 23, no site do TSE. A homologação da licitação ocorreu de comum acordo entre os três ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) que atualmente compõem a Corte: Luís Roberto Barroso (presidente), Edson Fachin (vice-presidente) e Alexandre de Moraes.

Documento DOU com o resultado da licitação PDF

Os R$ 799,9 milhões citados na licitação preveem a aquisição de 180 mil urnas entre 2020 e 2021. Atualmente, o País tem 470 mil unidades, mas o TSE alega que as urnas fabricadas em 2006 e 2008 estão com a vida útil esgotada. O valor utilizado depende de disponibilidade orçamentária e poderá ser revisado para baixo.

O Aviso de Licitação nº 43/2019 foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) em 29 de julho de 2019. A Positivo e o Consórcio Smartmatic apresentaram documentação e protótipos das urnas, mas ambas foram desclassificadas por não cumprirem especificações técnicas previstas no edital.

Documento DOU com aviso de licitação 43/2019 PDF

Em janeiro, o próprio TSE julgou parcialmente procedente o recurso das duas empresas, como consta no DOU de 13 de dezembro de 2019. A Corte julgou que o caso se enquadrava no artigo 48, parágrafo 3º, da Lei nº 8.666/1993. A lei autoriza que as empresas participantes tenham prazo adicional de oito dias para rever e apresentar novamente suas propostas quando todos os licitantes forem inabilitados. Nesta nova etapa, a Positivo Informática saiu vitoriosa.

Documento DOU de 13/12/2019 PDF

A Smartmatic é uma empresa dos Estados Unidos e atualmente com sede no Reino Unido. O Estadão Verifica e o Projeto Comprova já checaram boatos com relação a ela no período eleitoral de 2018, pelo fato de seus fundadores serem venezuelanos. As postagens falsamente afirmavam que o TSE teria liberado o código de segurança das urnas ao país vizinho.

As urnas eletrônicas são alvos recorrentes de boatos perto do período eleitoral. O Estadão Verifica também checou a informação falsa de que somente Brasil, Cuba e Venezuela utilizam os equipamentos. Na verdade, o Instituto Internacional Para a Democracia e a Assistência Social (IDEA Internacional) identificou 26 países que usam urnas com tecnologia eletrônica para eleições gerais, enquanto outros 16 as utilizam em pleitos regionais.

