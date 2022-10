É falso que TSE tenha diminuído o número de urnas no exterior e aumentado em presídios

É falso que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tenha diminuído o número de urnas eletrônicas à disposição de brasileiros no estrangeiro — na verdade, a quantidade de equipamentos é maior este ano do que no ano passado. Uma postagem viral que usa o dado falso para criticar a autoridade eleitoral também resgata uma notícia antiga, fora de contexto, sobre o processo de votação em presídios.

Em 2018, a Justiça Eleitoral informou que enviou 744 urnas (680 eletrônicas e 64 de lona) a 171 locais de votação no exterior. Para este ano, são usadas 1.018 urnas (989 eletrônicas e 29 de lona) em 181 localidades. O Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) confirma o número de aparelhos utilizados este ano (mais informações no documento abaixo).

Circulam vídeos nas redes sociais de brasileiros morando no estrangeiro que reclamam da redução no número de locais de votação — não do número de urnas. Ao portal UOL, o Itamaraty disse que em 2018 foram abertas seções eleitorais em 33 cidades onde não há consulado ou embaixada do Brasil. Nos locais onde se constatou baixo comparecimento e altos custos de operação, a presença de seção eleitoral foi descontinuada para este pleito.

Urnas em presídios

A postagem com críticas à Justiça Eleitoral também afirma que haveria um aumento no número de urnas em presídios. Para isso, compartilha um link de uma matéria publicada pelo jornal Folha de S. Paulo, que está disponível no site da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo Anastácio (SP). O texto fala da regulamentação, em 2010, da votação em presídios. A Constituição de 1988 somente proíbe os presos condenados de votar enquanto eles estiverem cumprindo penas definitivas. Os provisórios, que aguardam sentença ou ainda podem recorrer, têm direito a voto.

A OAB-SP divulgou nota na qual alerta que a reportagem “está sendo compartilhada de forma distorcida e fora de contexto, configurando fake news e induzindo conclusões errôneas sobre a atuação do TSE”. A postagem não informa a data da publicação e usuários entendem se tratar de uma determinação deste ano.

Em nota, a Justiça Eleitoral diz que o número de locais de votação em presídios caiu de 233 em 152 cidades, em 2018, para 222 em 151 cidades, em 2022 — redução de 4,72%.