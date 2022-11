Votos em seção eleitoral em Tampa, Flórida, foram agregados a outra seção

Não é verdade que os votos de eleitores brasileiros que vivem na cidade de Tampa, no estado da Flórida (EUA), não foram computados nas eleições presidenciais de outubro. A suposta fraude foi denunciada por um casal em vídeo divulgado nas mídias sociais. Eles afirmam que a seção eleitoral em que votaram não aparece no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas na realidade a seção foi agregada a outra. Uma página do Facebook que compartilhou o conteúdo, obteve, até o dia 23 de novembro, 21 mil interações, 1,6 mil comentários e 241 mil visualizações na publicação.

No perfil pessoal do Instagram, o autor do vídeo escreveu na própria publicação: “Nossa seção eleitoral simplesmente não aparece no site de apuração do TSE!!!! Como cidadões brasileiros exigimos uma explicação das autoridades responsáveis!!!!”. A mulher dele comenta: “Nossa seção eleitoral simplesmente não aparece na apuração de votos no TSE!!!! UF ZZ Zona 001 Seção 1537. Precisamos saber o que está acontecendo com essas urnas????”.

O casal chega à conclusão de que seus votos supostamente não teriam sido considerados no resultado do pleito, porque ao acessarem o site Resultados – plataforma desenvolvida pela Justiça Eleitoral – não encontram informações sobre sua seção eleitoral. A imagem a seguir simula o passo a passo feito por eles no vídeo:

Após escolher a localização “Miami – ZZ” (ZZ significa que é uma localidade no exterior) e zona eleitoral 0001, o autor do vídeo clica no filtro “Seção”, mas não encontra a de sua referência, no caso, a de nº 1537.

Isso não significa que as pessoas que votaram na seção 1537 tiveram os votos desconsiderados. O fato de uma seção não estar entre as opções de filtragem significa apenas que ela foi incorporada a uma seção maior.

Nessas situações, a seção que é incorporada é chamada de “agregada” e a que recebe outras seções é denominada “principal”, conforme explicou checagem feita pelo Estadão Verifica, sobre denúncia semelhante. A ferramenta Resultados reúne informações somente sobre as seções principais.

A resolução nº 23.669/2021 dispôs as diretrizes das eleições de 2022 previa agregar seções. “Os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) poderão determinar a agregação de seções eleitorais visando à racionalização dos trabalhos eleitorais, desde que não importe prejuízo ao exercício do voto”, explica o documento. Esse procedimento já ocorreu em outros pleitos.

Relatório do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC), mostra, por exemplo, que no 1º turno das eleições de 2018, na cidade de Agrolândia, a seção 0006 foi agregada à 0012.

Informações sobre cada um dos locais de votação nas eleições de 2022 e que permitem identificar seções agregadas e seções principais constam em tabela disponibilizada pelo Portal de Dados Abertos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Para acessá-la, é necessário selecionar a opção “Ir para recurso”, no canto superior direito. Na imagem, a seta amarela indica o botão a ser clicado:

Feito o download do arquivo zipado chamado “eleitorado_local_votacao_2022”, basta abrir, em um editor de planilhas, a tabela “eleitorado_local_votacao_2022.csv”. Ela possui 993.713 linhas e 38 colunas. Cada linha corresponde a um local de votação. A imagem a seguir mostra uma prévia da tabela, quando aberta no Excel:

As linhas 126.502 e 125.867 correspondem ao local de votação do casal que faz a denúncia da suposta fraude, no 1º e 2º turnos respectivamente. Elas mostram, dentre outras informações, que a seção deles (nº 1537) possui 397 eleitores e que ela foi agregada à seção 1132.

Ao pesquisar, na mesma tabela, informações sobre a seção 1132 (linha 926.938 para o 1º turno e linha 109.255 para o 2º turno), descobrimos que ela possui 399 eleitores.

A soma da quantidade de leitores das duas seções (397 + 399) é igual a 796. Essa é exatamente a quantidade de eleitores aptos informada pela ferramenta Resultados quando a seção 1132 é selecionada. Ou seja, isso mostra que que a seção principal (nº 1132) contém os dados da seção agregada (nº 1537). A imagem a seguir mostra o resultado da filtragem:

Outro ponto que vale destacar na imagem acima é o botão “Seções agregadas” localizado no canto inferior esquerdo do retângulo lilás. Ele compila, de forma rápida, todas as seções principais e suas respectivas agregadas.

Caso o autor do vídeo alvo desta checagem tivesse clicado no botão “Seções agregadas”, ele imediatamente teria sido alertado que se a seção dele não constasse no filtro, ele deveria checar onde ela havia sido agregada. Ao rolar a página, ele teria descoberto que a seção 1537 tinha sido agregada à 1132, como mostram as imagens a seguir:

Os autores do vídeo, Humberto Sobrinho e Edlaine Kelly, foram procurados pelo Estadão Verifica, mas, até o momento, não manifestaram interesse em falar sobre o caso.