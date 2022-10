Número de votos em Lula em Barreiras (BA) não foi maior do que o número de eleitores

Circula nas redes uma imagem adulterada que mostra que o ex-presidente Lula (PT) teria obtido 213.243 votos em Barreiras, no interior da Bahia. A publicação falsa sugere que as urnas teriam sido fraudadas, já que o município tem 158.432 habitantes e o número de votos em Lula seria maior do que o da população total. Na verdade, o petista teve 47.952 votos no município, totalizando 58,05% dos votos válidos, e não 68,21%, como a montagem indica.

Leitores solicitaram a checagem deste conteúdo por WhatsApp, (11) 97683-7490.

O boato que viralizou também divulga falsamente que Jair Bolsonaro (PL) obteve 78.519 votos no município, o que corresponderia a 25,11% dos votos válidos. Segundo dados fornecidos pelo TSE e compilados pelo Estadão, o número correto de votos dados ao candidato à reeleição foi de 30.197 (36,56% dos votos).

A imagem adulterada está sendo divulgada por apoiadores do presidente para espalhar desinformação sobre a segurança das urnas eletrônicas. O equipamento de votação é usado no Brasil desde 1996 e, desde então, não há registro de fraudes.

A publicação também foi checada pelo jornal O Dia, Boatos.org e Fato ou Fake.