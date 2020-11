Votação duplicada de vereadores em site do TSE ocorreu por erro na visualização, não na contagem de votos

Uma falha no site de divulgação dos resultados das eleições 2020, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), motivou desinformação nas redes sociais. Uma semana após a contagem oficial dos votos, o portal mostrava o dobro do número real obtido por candidatos a vereador em três cidades. O próprio TSE afirmou se tratar de erro na divulgação, e não na contabilização, dos votos.

Em 23 de novembro, mais de uma semana após a finalização da contagem, a página oficial que divulga os resultados das eleições passou por um momento de falha durante atualização do TSE. Isso fez com que os resultados de Curitiba (PR), Ilhéus (BA) e Garanhuns (PE) aparecessem com sobreposição de dados, segundo o próprio Tribunal.

“O TSE informou imediatamente a todos os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) a respeito do caso e fez as atualizações necessárias”, disse o TSE em comunicado. “Houve portanto, momentaneamente, uma sobreposição de dados e não uma duplicação de votos.”

Mesmo após o TSE informar se tratar de erro durante atualização dos sites, a falsa alegação de fraude foi compartilhada ao menos 6,9 mil vezes no Facebook. O boato foi impulsionado principalmente pelo blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio, preso por descumprir medidas cautelares proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Ele é investigado em inquérito que apura a organização e o financiamento de atos antidemocráticos, e está proibido de usar as redes sociais.

O blogueiro fez postagens dizendo que “a candidata Paula Milani apoiada por Bolsonaro em Curitiba teve o dobro dos votos”. Ele ainda volta a dizer que se trata de “fraude”, desconsiderando que todos os candidatos na capital paranaense apareceram com a votação duplicada.

Foram 792.320 votos a candidatos concorrentes no legislativo municipal. Como informou o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), “se todos os candidatos à Câmara Municipal de Curitiba recebessem o dobro do número de votos, o número total de votos concedidos a candidatos concorrentes seria 1.584.640, superando o eleitorado da capital paranaense, que é de 1.349.888 pessoas”.

Após consertar o erro, os votos voltaram ao valor que havia sido auferido no dia da votação, em 15 de novembro. Ao acessar no placar final, é possível confirmar que a última atualização dos dados ocorreu naquela noite, às 23 horas e 20 minutos.

