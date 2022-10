Montagem imita ‘G1’ para espalhar mentira de que eleitores de Lula não precisam votar no 2° turno

É falso que os eleitores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não precisarão votar no segundo turno. A alegação mentirosa circula em uma montagem que imita o visual do portal de notícias G1. O conteúdo diz que a informação seria do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, o que é falso, assim como a suposta matéria, que jamais foi divulgada.

Leia Também É falso que Alexandre de Moraes tenha sofrido impeachment e tenha sido substituído por Toffoli no TSE

Leitores solicitaram a checagem deste conteúdo pelo WhatsApp do Estadão Verifica, 11 97683-7490.

A montagem que usa o logo e o formato do G1 sugere que Moraes teria dado a suposta declaração durante uma sessão plenária do TSE no último dia 6. O próprio Tribunal tratou de desmentir a informação, detalhando que todos os eleitores aptos devem votar no segundo turno, que ocorre no dia 30 deste mês.

“A informação é totalmente inverídica. Todas as eleitoras e os eleitores aptos, independente do candidato escolhido, devem voltar às urnas para votar no segundo turno. Cada turno de votação é uma eleição independente”, explicou o TSE.

Sobre a suposta declaração feita pelo ministro Alexandre de Moraes, o Tribunal destacou que todas as sessões plenárias são gravadas em vídeo e que não há nenhuma fala afirmando que eleitores não precisam voltar às urnas. A íntegra do vídeo da sessão do último dia 6 pode ser conferida abaixo.

Para o segundo turno, além da escolha do próximo presidente da República, os eleitores de 12 estados deverão escolher seus próximos governadores no próximo dia 30, já que as disputas não foram encerradas no primeiro turno. São eles dos estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo.O segundo turno ocorre em disputas para cargos majoritários (prefeitos, governadores e presidente) quando nenhum candidato obtém mais de 50% dos votos válidos, o que exclui votos brancos e nulos. Para o cargo de prefeito, que não está em disputa neste ano, a regra estabelece que o segundo turno só ocorre quando o município possui mais de 200 mil eleitores.