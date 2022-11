É falso que Bolsonaro tenha recebido zero voto em seção de Itacoatiara, no Amazonas

É falso que o presidente Jair Bolsonaro (PL) não tenha recebido nenhum voto em Itacoatiara (AM) no segundo turno das eleições. Em uma gravação publicada no Instagram, um homem que se apresenta como “Aldo” diz que, apesar de ter votado em Bolsonaro nos dois turnos, a sua urna (seção 103 da zona 3) teria registrado zero votos para o candidato. Dados oficiais da Justiça Eleitoral mostram que o presidente teve, sim, votos no local.

No vídeo, o homem diz que é médico de Itacoatiara e que vota na seção 103, na zona eleitoral 3. Ele afirma que ao consultar as listas do Boletim de Urna, Bolsonaro teve zero votos no seu local de votação: “Em outras palavras, fraude clara”, diz na gravação. O site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registra, por sua vez, que nesta seção e zona do município, o atual presidente teve 78 votos no primeiro turno e 88 votos no segundo.

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu a votação na cidade, da Região Metropolitana de Manaus, com 63,97% dos votos contra 36,03% de votos de Bolsonaro. Na zona e seção ditas pelo homem no vídeo, Lula teve 146 votos no primeiro turno das eleições e 143 no segundo. O petista também venceu com 1.004.991 votos no Amazonas. Ao final do segundo turno, Lula teve 50,90% dos votos válidos e Bolsonaro 49,10%.

Os dados das urnas podem ser consultados no site de resultados da Justiça Eleitoral, a partir da seleção do Estado, do município, zona eleitoral e seção de votação. O Boletim de Urna descreve quantos votos os candidatos a cargos elegíveis do primeiro e do segundo turno das eleições receberam nos respectivos locais de votação.

Fraude nas eleições

Como publicado pelo Estadão, os relatórios de auditorias de urnas divulgados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) concluíram que não foram encontradas inconsistências nos dispositivos. O órgão também não encontrou divergências nos Boletins de Urnas auditadas no primeiro turno das eleições. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) enviou um documento ao TSE, no qual defende o sistema eletrônico de votação e garante que o país teve eleições “limpas, transparentes e seguras”. Não há provas de fraude eleitoral, como afirmam o autor do vídeo checado.

O Estadão Verifica já mostrou que um relatório divulgado em uma live argentina se baseia em premissas falsas para questionar o processo eleitoral. Também não é verdade que Manicoré, também no Amazonas, não tenha registrado nenhum voto para Bolsonaro.

