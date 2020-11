Supercomputador do TSE é um equipamento físico, e não um ‘serviço de nuvem terceirizado’

É falso que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tenha contratado um “serviço de nuvem terceirizado” para executar a soma de votos nas eleições 2020. Na verdade, o TSE contratou a disponibilização de dois supercomputadores físicos, que ficam localizados em uma sala-cofre.

Essa alegação falsa foi compartilhada ao menos 3,3 mil vezes no Facebook e também foi enviada por leitores ao WhatsApp do Estadão Verifica, (11) 97683-7490.

O boato diz que o supercomputador contratado pelo Tribunal não seria um equipamento físico e sim um “serviço de nuvem terceirizado”. A postagem afirma ainda que isso seria prova de fraudes no pleito, tendo em vista que o TSE não “teria controle algum sobre o tal supercomputador e nem sobre seu funcionamento. Quem controla ele é uma empresa estrangeira contratada, a Oracle”.

Em nota, o TSE informou que contratou da empresa Oracle um serviço chamado Cloud at Costumer. O contrato prevê a cessão, por quatro anos, de dois computadores: um principal e um redundante, para ser usado em caso de falhas. Os nomes dos servidores são Exadata X8 Full Rack, com oito nós de processamento, e Exadata X8 Half Rack, com quatro nós de processamento.

Ainda segundo o próprio Tribunal, a empresa Oracle oferece também os softwares de banco de dados e presta serviços de suporte e atualização dos produtos, mas ressalta que “quem controla o equipamento é a equipe do TSE”.

Contrato sem licitação

As postagens virais sobre o supercomputador citam também o fato de o serviço ter sido contratado sem licitação. Isso é verdade, mas falta contexto à informação. O contrato foi assinado de acordo com a Lei de Licitações (8.666/1993), que dispensa a exigência de concorrência quando “houver inviabilidade de competição” (abaixo). Segundo o TSE, a Oracle do Brasil Sistemas Ltda. possui certidão emitida pela Associação Brasileira de Empresas de Software (ABES) para ter exclusividade para venda de serviços do tipo contratado.

