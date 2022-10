Boletim de urna com mais votos para presidente do que para outros cargos não mostra irregularidades em Uberaba

Circula nas redes sociais um vídeo que questiona o motivo para uma seção eleitoral em Uberaba (MG) ter registrado mais votos para presidente do que para outros cargos. O autor da gravação diz que não está afirmando se tratar de uma fraude, mas sim de “uma divergência que precisa ser analisada”. Os números são diferentes porque a urna citada foi utilizada para voto em trânsito, modalidade em que algumas pessoas podem votar somente para presidente.

Para fazer o vídeo, o homem utiliza o aplicativo de Resultados da Justiça Eleitoral. Ele mostra os dados referentes à seção 100 da 276ª zona, de Uberaba. Para o cargo de presidente, a urna tinha 429 eleitores aptos e registrou 340 votos (172 para Lula e 127 para Bolsonaro). Nos demais cargos, a urna contava com 348 aptos dos quais 263 compareceram.

Essa diferença ocorre porque a seção eleitoral foi utilizada também para o voto em trânsito para as pessoas que assim solicitaram dentro do prazo previsto em lei. Nessa modalidade, votam as pessoas que estão fora de seu domicílio eleitoral na data da eleição. Quem for votar na mesma unidade da federação onde mora pode participar da escolha de todos os cargos em disputa. Para os que pretendem votar fora, apenas o voto no presidente da República lhes é garantido.

Os resultados da seção 100 da 276ª zona, em Uberaba, indicam que 81 pessoas de outros Estados estavam aptas a votar e 77 compareceram. Em nota, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) disse que “todas as seções eleitorais que receberam eleitores de outros Estados ou de zona eleitoral do exterior para voto em trânsito vão apresentar diferença no eleitorado apto e comparecimento quando forem comparadas as votações para presidente e para os demais cargos em disputa no primeiro turno das Eleições 2022.”

O autor do vídeo analisado pelo Estadão Verifica diz achar “estranho” que o ex-presidente Lula (PT) tenha recebido mais votos que Jair Bolsonaro (PL) naquela seção, o que passa a ideia de suspeição do resultado eleitoral para outros usuários. A Justiça Eleitoral e observadores internacionais independentes atestaram que não houve irregularidades na votação.

Com 100% das urnas apuradas, no primeiro turno de 2022, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve 57,2 milhões de votos (48,43% dos votos válidos), ante 51 milhões (43,20%) recebidos pelo presidente Jair Bolsonaro. Foram 3,4 milhões de votos nulos (2,82% do total) e 1,9 milhão de votos em branco (1,59%). O segundo turno entre Lula e Bolsonaro será no dia 30 de outubro.

O Estadão Verifica já mostrou ser falso que cidades no Nordeste tenham registrado mais votos do que habitantes. Também é falso que urnas eletrônicas tenham anulado irregularmente mais de 7,2 milhões de votos.