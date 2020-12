Tabela forja dados sobre abstenções, brancos e nulos no segundo turno em São Paulo

Uma tabela com dados falsos da eleição municipal deste ano na cidade de São Paulo circula nas redes sociais. A peça informa que no segundo turno abstenções, brancos e nulos somaram 61,09% do total de eleitores. No entanto, os números de votos nulos e em branco mostrados na tabela estão errados.

Os valores corretos são 273.216 votos em branco (3,04% em relação ao total de eleitores aptos) e 607.062 votos nulos (6,75%). A partir dos dados corretos, a proporção de brancos, nulos e abstenções é de 40,6%, e não de 61,09%.

O porcentual informado de votos para os candidatos Bruno Covas (PSDB) e Guilherme Boulos (PSOL) também está incorreto. Na verdade, 35,26% dos eleitores paulistanos votaram no tucano, e não 23,1%; Boulos foi escolhido por 24,12%, e não 15,81%. Os dados oficiais estão disponibilizados no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE),

O índice de abstenção neste ano em São Paulo foi o maior num segundo turno desde a redemocratização. Mais de 2,7 milhões de eleitores (30,8%) não foram às urnas neste domingo.

Este conteúdo também foi checado pela Agência Lupa e pela AFP Checamos.

