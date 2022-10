É falso que urnas tenham registrado mais votos que o permitido pelo tempo de votação

Não há qualquer embasamento nos cálculos de tempo de votação apresentados em um vídeo no WhatsApp que afirma ter ocorrido fraude no primeiro turno das eleições 2022. O autor do vídeo alega que, em um processo rápido, o tempo médio de cada voto é de três minutos – entre o momento em que o eleitor entra e sai da sala de votação. Seguindo este raciocínio, ele defende que apenas 180 eleitores conseguiriam votar em cada urna, durante as nove horas de votação. Por fim, alega haver boletins de urna com mais de 740 votos registrados e que, desses, 500 foram para o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o que comprovaria sua teoria de fraude.

O tempo médio do processo de votação em São Paulo, maior colégio eleitoral do País, foi de um minuto e 20 segundos, conforme informou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ao Jornal Nacional. Os mesários levaram, em média, 23 segundos para habilitar o voto e o tempo médio do eleitor na cabine foi de 57 segundos.

Da forma como o autor do vídeo apresenta a questão do tempo médio do voto, dá a entender que apenas um eleitor permanece na sala por vez, o que não é verdadeiro. Normalmente, enquanto uma pessoa está na cabine de votação, a próxima a votar já está sendo cadastrada pelos mesários.

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), desembargador Paulo Galizia, afirmou em entrevista ao Jornal Nacional que no segundo turno, que ocorre neste domingo, 30, o tempo médio deverá ser reduzido – 20 segundos na cabine – devido ao menor número de candidatos. Desta vez, os votos serão apenas para presidente e governador.

Outro erro do autor do vídeo é dizer que a eleição dura estritamente nove horas – das 8h às 17h. Conforme o TSE, a votação termina às 17h, mas os eleitores que chegarem na fila para votar até esse horário poderão exercer o direito ao voto. Foi o que ocorreu no primeiro turno — a adoção da biometria pela primeira vez gerou grandes filas, e eleitores em várias cidades do País ficaram até depois do horário para votar.

Sobre o número de votos em cada urna, o artigo 114 do Código Eleitoral (Lei nº 4.737 de 1965) define que as seções eleitorais não terão mais de 400 eleitores nas capitais e mais de 300 nas demais localidades; o número mínimo é de 50 eleitores. Os Tribunais Regionais Eleitorais só poderão autorizar que sejam ultrapassados estes índices se a providência facilitar o exercício do voto, aproximando o eleitor do local designado para a votação.

Algumas seções podem registrar mais eleitores aptos a votar em decorrência do voto em trânsito, o que é explicado pelo TSE: “no boletim de urna, as quantidades de aptos e de comparecimento podem ser diferentes para cargos distintos. Isso ocorre quando há eleitores votando em trânsito na seção eleitoral”.

O voto em trânsito é destinado àquele eleitor que solicitou o ato até o prazo final estabelecido, 18 de agosto de 2022, por ter viagem programada para a época da eleição. Segundo o artigo 233-A do Código Eleitoral e a Resolução TSE nº 23.669/2021, quem estiver fora de sua cidade, mas no mesmo estado, pode votar para todos os cargos. Aqueles que estiverem em outro estado poderão votar apenas para presidente da República.

Não há qualquer comprovação de que houve algum tipo de fraude durante o primeiro turno das eleições de 2022. O TSE mantém uma página exclusiva com informações referentes à urna eletrônica e segurança do processo eleitoral. O Estadão Verifica compila neste link todas as checagens que já publicou sobre urnas eletrônicas.

À reportagem, o TSE informou que não costuma divulgar tempo de votação por se tratar de uma questão variável de acordo com cada seção eleitoral, mas diz ter solicitado uma resposta sobre o assunto à área técnica.