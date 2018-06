Prisão de Lula: tudo o que você precisa saber

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se entregou neste sábado, 7, à Polícia Federal. O petista foi conduzido do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, ao aeroporto de Congonhas, na capital paulista. Lula seguiu para Curitiba, terra da Lava Jato, para cumprir sua pena de 12 anos e um mês de reclusão por corrupção e lavagem de dinheiro no processo do tríplex do Guarujá.

Durante a tarde, Lula discursou durante uma missa celebrada em homenagem à sua falecida esposa, a ex-primeira-dama Marisa Letícia, que completaria 68 anos neste sábado. O petista desafiou procuradores e "asseclas" e convocou militantes a se tornarem "novos Lulas".

Após chegada em Curitiba, Lula foi conduzido de helicóptero à superintendência da Polícia Federal, onde permanece em uma cela especial na cobertura do prédio. Manifestantes favoráveis ao petista entraram em conflito com policiais. Oito pessoas ficaram feridas, três precisaram ser hospitalizadas.

Acompanhe aqui a cobertura em tempo real do Estadão:

Tumulto, corre-corre, feridos, bombas. Lula chegou!

Grupos rivais, que apoiam e repudiam ex-presidente, foram dispersados por tropas que isolaram o prédio da Polícia Federal em Curitiba, onde o petista vai cumprir a pena de 12 anos e um mês de reclusão que a Lava Jato lhe impôs.

​Lula lá

Ex-presidente do Brasil (2003/2010), chegou à Polícia Federal em Curitiba, terra da Lava Jato, para cumprir sua pena de 12 anos e um mês de reclusão por corrupção e lavagem de dinheiro no processo do famoso triplex

Lula chega à terra da Lava Jato

Em um monomotor da Polícia Federal, ex-presidente aterrissa no aeroporto Afonso Pena; ele será encaminhado à sala especial na carceragem da corporação no Paraná

Cela com TV e banho quente espera por Lula

Espaço de 15 metros quadrados na cobertura do prédio-sede da PF em Curitiba, terra da Lava Jato, foi transformado em 'sala especial' para o ex-presidente condenado a 12 anos e um mês de reclusão no processo do famoso triplex

​Evo Morales e lideranças políticas do Brasil enviam mensagem de apoio a Lula

Presidente da Bolívia e amigo do petista disse que 'a luta continua por Lula livre'.

Avião que leva Lula é lento, barulhento e chacoalha

A aeronave, contudo, é considerada segura e pode levar de 13 até 15 passageiros. Os pilotos gostam dele e o comparam ao carro Fusca. “É o Fusca do céu”, diz um policial.

Partiu Lula preso

Ex-presidente do Brasil (2003/2010), sem algemas, está sendo levado em um avião da Polícia Federal para Curitiba, a terra da Lava Jato que o condenou a 12 anos e um mês de reclusão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro

​Lula preso chega a Congonhas

Ex-presidente do Brasil, condenado a 12 anos e um mês de reclusão na Operação Lava Jato, vai ser levado a Curitiba, para cumprir sua pena por corrupção passiva e lavagem de dinheiro

​Veja Lula preso no carro da PF

Ex-presidente do Brasil, condenado na Operação Lava Jato a 12 anos e um mês de reclusão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, entregou-se à Polícia Federal às 18h40 deste sábado, 7

​Seis jornalistas são agredidos em São Bernardo na cobertura da prisão de Lula, diz Abraji

Casos de agressão e hostilidade contra imprensa são registrados pela Abraji.

​Lula preso chega à PF de São Paulo

Ex-presidente vai ser submetido a exame de corpo de delito na sede da Superintendência da Polícia Federal, no bairro da Lapa, antes de seguir viagem para Curitiba, onde vai iniciar o cumprimento da pena de 12 anos e um mês de reclusão no processo do triplex

​MBL e Vem Pra Rua se reúnem para limpar prédio de Cármen Lúcia

Enrolados em bandeiras, eles usaram vassouras para tentar remover a tinta vermelha da calçada do imóvel.

​Manifestantes fazem cordão em frente ao portão de embarque em Congonhas

Ex-presidente Lula, preso e condenado na Lava Jato, vai para Curitiba.

Manifestantes anti-Lula seguram bandeira do Brasil na frente do comboio do ex-presidente

Já preso, Lula está à caminho do aeroporto de Congonhas. De lá vai para Curitiba.

Rojões são disparados por todo o Brasil após prisão de Lula

Ex-presidente saiu do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em São Bernardo do Campo para iniciar o cumprimento da pena de 12 anos e um mês de reclusão.

​Lula, enfim, preso

Ex-presidente saiu do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em São Bernardo do Campo para iniciar o cumprimento da pena de 12 anos e um mês de reclusão, às 18h42 deste sábado, 7.

​Polícia pode entrar no sindicato à noite, diz advogada

Sylvia Urquiza avalia que ex-presidente pode se entregar qualquer hora, mas policiais não podem invadir sua residência à noite.

‘A tropa de choque está vindo pra cá’, avisa líder do MST; comando da Segurança desmente

João Paulo Rodrigues, dirigente do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, fez apelo à militância que não deixa Lula sair para se entregar à Polícia Federal.

‘A Polícia Federal deu meia hora pra gente resolver essa situação’, diz Gleisi à militância que não deixa Lula sair

Presidente nacional do PT sobe no carro de som e recomenda aos manifestantes que se aglomeram à porta do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e impedem o ex-presidente de se entregar à Polícia Federal.

​Imprensa internacional repercute decisão de Lula se entregar à PF

Veículos destacam que o ex-presidente voltou a defender sua inocência.

​Lula continua lá!

Vinte e quatro horas depois de esgotado o prazo que tinha para se entregar à Polícia Federal, ex-presidente permanece no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, onde se entrincheirou no início da quinta-feira à noite, logo depois que soube do decreto de sua prisão na Lava Jato.

​Lula acusa ministros do STF de se subordinarem à opinião pública

Em discurso antes de se apresentar à Justiça, ex-presidente ataca sentença e diz que vai sair da prisão ‘mais inocente’.

​Manifestantes pró-Lula picham prédios da Justiça no Rio

Outro prédio atingido foi o da Seção Judiciária, ocupado por setores administrativos e varas federais cíveis

​Lula confirma que vai se entregar à PF

Ex-presidente reforçou críticas à Lava Jato, à imprensa e deixou o palco após convocar apoiadores a se tornarem 'milhões de Lulas pelo País'.

​O último comício

Do alto do carro de som no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, seu berço político, ex-presidente diz à multidão de companheiros e militantes que vai se entregar à Polícia Federal para cumprir a pena de 12 anos e um mês de reclusão e que 'saírá dessa maior, mais forte'.

Lula diz que vai se entregar

Em seu primeiro comício após mandado de prisão do juiz Sérgio Moro, em um carro de som no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, ex-presidente afirma que vai se apresentar à Polícia Federal para cumprir pena de 12 anos e 1 mês no caso triplex.

Perto da prisão da Lava Jato, Lula desafia procuradores e ‘asseclas’ para debate sobre provas

Em seu primeiro discurso após mandado de prisão expedido pelo juiz Sérgio Moro, ex-presidente voltou a pregar sua inocência e disse que acusadores 'deram a primazia a bandidos de fazer o pixuleco no Brasil inteiro'.

‘Nada impede ação imediata da PF’, diz constitucionalista

Advogado considera que ex-presidente que não se entregou à Polícia Federal para cumprir pena de 12 anos e um mês de reclusão no processo do triplex 'demonstra resistência à prisão'

​Juízes pedem providências sobre pichações em prédios da Justiça no Rio

Construções históricas como a sede do Centro Cultural Justiça Federal, que é tombada pelo Iphan, se tornaram alvo de manifestantes.

​‘Execução penal não contraria o ato apontado pela defesa’

Leia a decisão do ministro Edson Fachin que nega último recurso de Lula contra a prisão para o cumprimento de pena no caso triplex.

PF espera rendição de Lula em São Paulo ainda hoje para conduzi-lo preso a Curitiba, a capital da Lava Jato

Emissários avisaram que ex-presidente participará de missa de Dona Marisa no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC; ajustes finais entre petistas e polícia foram retomados pela manhã.

Fachin nega reclamação de Lula

Ministro impõe novo revés a ex-presidente condenado.

Entenda situação de Lula, que negocia acordo com a PF

Professor de Direito Penal esclarece dúvidas mais frequentes sobre prisão do ex-presidente.

PM diz que pode ‘isolar’ PF em Curitiba se Lula for preso

Segundo Secretaria da Segurança Pública do Paraná, forças policiais pediram que manifestantes contrários ao ex-presidente não permaneçam em frente à sede da corporação onde o petista vai cumprir pena.

​Militantes agridem jornalistas no sindicato onde Lula está em São Bernardo

Repórteres da 'CBN' e do 'Estado' foram insultados por apoiadores do ex-presidente; líderes tiveram que intervir.

​PF e Lula negociam termos de rendição

Dois emissários do ex-presidente estão conversando com delegados federais que têm a missão de prender o petista; avião da PF já está no aeroporto de Congonhas.

Lula grava locução para animação que será divulgada após ele ser preso

Segundo petistas, gravação teve que ser interrompida diversas vezes porque voz do ex-presidente ficava embargada a cada frase.

​Lula ainda lá

Mais de 15 horas depois de esgotado o prazo para se entregar à Polícia Federal em Curitiba, ex-presidente permanece entrincheirado no sindicato onde fez sua carreira, em São Bernardo do Campo.

Lula foi condenado e é preciso executar a pena, diz Moro em entrevista

Em declaração à rede China Global Television Network, juiz diz que apenas seguiu regimento da lei.

CENÁRIO: Forças Armadas fazem acompanhamento discreto de militância

Possibilidade de confronto entre apoiadores de Lula e grupos opositores – ou com a polícia –, é considerada pelos militares 'um evento perfeitamente controlável pelas organizações estaduais de segurança em São Paulo e no Paraná'.

​ANÁLISE: Resistência à ordem pode representar erro jurídico

Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não cumpriu o prazo inicial estabelecido pelo juiz federal Sérgio Moro de se entregar à Justiça

Maduro classifica ordem de prisão contra Lula como 'canalhice vergonhosa'

Ele afirmou que o ex-presidente brasileiro é um 'homem honesto', que 'vem da fábrica, um símbolo mundial de superação'

Central sindical uruguaia convoca mobilização em frente à embaixada do Brasil

O grupo definiu as bases para a criação de um comitê em defesa da democracia no Brasil, para o qual também convocou "todas as organizações sociais e políticas" que queiram integrá-lo

​Manifestantes expressam apoio a Lula em frente à embaixada do Brasil na Argentina

Setores da oposição argentina pública sua rejeição às medidas judiciais que pesam sobre o ex-presidente brasileiro.

Partido governante de El Salvador condena "ataque de juízes" contra Lula

O secretário-geral da FMLN, Medardo González, publicou a mensagem em suas redes sociais e expressou sua solidariedade ao ex-presidente brasileiro.

​Ex-ministro da Justiça e aliados de Lula conduzem acordo com PF

Após Lula decidir que não se entregaria, José Eduardo Cardozo abre conversas com delegados para definir a prisão.

Oscar Maroni cumpre 'promessa' e distribui cerveja após pedido de prisão de Lula

Empresário apareceu vestido de presidiário e entoou o Hino Nacional junto ao público em frente a seu estabelecimento, em Moema, zona sul de São Paulo.

MST faz manifestação em frente à Rede Globo em Brasília

Manifestantes marcharam pela capital federal rumo à sede da empresa e em apoio do ex-presidente Lula.

Cármen mantém Fachin na relatoria de reclamação de Lula

A defesa de Lula havia inicialmente direcionado os novos pedidos de liberdade ao ministro Marco Aurélio, no entanto, ações foram distribuída livremente entre os ministros da Corte.

Lula deve dormir em sindicato pela segunda noite seguida

Ex-presidente ainda não se manifestou desde que chegou ao local na noite de quinta-feira, 5.

Mídia internacional destaca 'desafio' de Lula ao prazo para se apresentar à PF

Principais veículos de imprensa do mundo repercutiram o caso do ex-presidente nesta sexta-feira

Planalto quer saber como ficará segurança de Lula​

Como ex-presidente, Lula tem direito pela vida toda a quatro agentes de segurança e quatro funcionários administrativos; depois da prisão, não se sabe claramente o que acontecerá com essa estrutura​

Incerteza sobre prisão de Lula deixa debate 'sob suspense'

Enquanto internautas críticos ao ex-presidente manifestam satisfação e alegria com a perspectiva de encarceramento do petista, apoiadores de Lula se mostram engajados em defender o legado de seu governo.

Gabinetes de ministros do STF se silenciam após críticas de Gilmar

Um ministro ouvido reservadamente pelo Broadcast disse que Teori Zavascki, indicado ao STF por Dilma e morto em acidente aéreo em janeiro do ano passado, 'deve estar se revirando no túmulo'.

Lula pede ao Supremo suspensão da ordem de prisão

Pedido liminar é apresentado no âmbito de ação declaratória de constitucionalidade em que Supremo mudou entendimento sobre prisão após segunda instância.

'Tropa de Choque tem que estar preparada, mas não quer 'caldeirão' de violência'

Novo governador de São Paulo tomou posse em cerimônia nesta sexta-feira, 6

Lula pretende se entregar amanhã em São Paulo, após missa para Marisa Letícia

Ex-primeira-dama faria 68 anos neste sábado; emissários do ex-presidente negociam rendição.

À espera de Lula

Chefe da Custódia da PF em Curitiba, Jorge Chastalo diz que corporação está preparada para as 'possíveis escolhas' do ex-presidente.

Assessoria de Moro fala que Lula não descumpriu decisão judicial

Período concedido pelo juiz era um 'prazo de oportunidade' em virtude do cargo ocupado pelo petista.

PF e Lula negociam termos de rendição

Dois emissários do ex-presidente estão conversando com delegados federais que têm a missão de prender o petista.

Lideranças em São Bernardo mudam tom e dizem que Lula não desrespeita a lei

De acordo com os líderes, Lula está em lugar público, certo e é sabido.

Lula vai ficar no sindicato junto com a militância

Informação foi dada pela presidente nacional do PT, a senadora Gleisi Hoffmann.

Prazo de Lula acabou, e agora?

PF prepara esquema para cumprir decreto de prisão.

Policiais veem 'chance zero' de Lula ser preso nesta sexta-feira

Após as 18 horas não é possível prender o ex-presidente, a menos que haja acordo com a defesa para ele se entregar em São Paulo.

MST atira tinta e picha prédio de Cármen Lúcia em BH

As pichações dizem 'Golpista' e 'Lula livre'.

Senador Capiberibe diz que advogados de Lula negociam com PF os termos da entrega

Ele esteve com o petista e seus aliados pouco antes do fim do prazo estabelecido por Moro para que ele se entregasse.

Manifestantes iniciam protesto contra prisão de Lula em região central de Brasília

Além de petistas, há representantes da Contag, CUT, PCB e UNE no movimento que reúne cerca de 300 manifestantes.

HC de Lula inflama debate sobre intervenção militar

Estudo FGV/DAPP aponta que discussão se intensificou durante voto da ministra Rosa Weber no Twitter.

Prisão de Lula é ilegal, acima da Constituição e política, diz Renan Calheiros

Senador criticou mandato de prisão decretado pelo juiz Sérgio Moro no processo do caso do triplex do Guarujá.

Não sou puxadinho do PT e não serei jamais, diz Ciro nos EUA

Pré-candidato diz que é preciso resgatar a serenidade na política e o diálogo a fim de acabar com a polarização nacional nesta área.

Fischer apontou falta de documentação em HC de Lula ao negar pedido de liberdade

Para relator da Lava Jato no Superior Tribunal de Justiça, os autos do processo não foram 'devidamente instruídos'.

Policiais dizem que é possível prender Lula até às 18h, mas descartam confronto

A sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC consta como endereço de Lula em alguns inquéritos.

Manifestantes gritam 'Lula foragido' em frente à PF em Curitiba

Para Justiça Federal e agentes da Polícia, ex-presidente ainda não pode ser considerado foragido.

No Ceará, 16 cidades têm atos pró-Lula

O PT do Ceará fez vigília até 1h desta sexta-feira, 6, na sede do partido, em Fortaleza, contra a prisão do ex-presidente.

Fachin considera incabível HC de advogado de SP que quer Lula livre

O habeas corpus questiona o 'constrangimento ilegal' decorrente do julgamento do pedido de liberdade de Lula, ocorrido no plenário do STF nesta semana.

Lula não se entrega e decide permanecer no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC

‘Que venham me pegar!’, disse a aliados, em recado à Polícia Federal e ao juiz Sérgio Moro.

Lula não passará por exame de corpo de delito ao chegar na capital da Lava Jato

Depois de preso, ex-presidente rumará direto à sede da PF em Curitiba, onde está reservada uma espécie de sala de Estado-Maior adaptada para ele, por ordem de Moro, isolada da carceragem, com banheiro privativo, cama e colchão e sem grades.

Paulinho da Força sugere a Lula que não se entregue

'Nós nos colocamos à disposição, prestamos solidariedade e também sugerimos que ele resista', disse o deputado, que não é aliado político do petista.

Nos Estados Unidos, Ciro Gomes diz estar ‘aflito’ com desenrolar da prisão de Lula

Ex-ministro do governo petista, presidenciável do PDT afirma que 'parte importante do coração' está em São Bernardo.

‘Prioridade é evitar o confronto’, diz PF

A possibilidade de a PF entrar no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo para prender Lula ‘é remota’, reforçou o delegado Igor Romário de Paula, da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba.

Felix Fischer nega liminar para Lula, informa assessoria do STJ​

Relator da Operação Lava Jato no Superior Tribunal de Justiça rejeitou pedido da defesa do ex-presidente para barrar prisão. Defesa pedia liminar para suspender execução provisória da pena.

Delegado da PF confirma que não há mais tempo hábil para que Lula se entregue

Igor Romário de Paula afirmou que a expectativa é de que o ex-presidente se entregue à PF em São Paulo.

Fachin se torna relator de HC de advogado que quer Lula livre

Pedido de Adinaldo Martins, que atua em São Paulo e não faz parte da defesa do petista, será examinado pelo relator da Operação Lava Jato no Supremo.

Lula deve fazer pronunciamento na sede do Sindicato dos Metalúrgicos

A fala estava programada para as 16h (horário de Brasília) e deve ocorrer em breve. Aliados do ex-presidente defendem que ele não se apresente à Polícia Federal.

'Estou quase defendendo a desobediência civil', diz Vicentinho

Deputado federal (PT) e ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC se reuniu com Lula e defende a resistência à prisão determinada por Moro.

Bolsa cai com exterior pesado e apreensão quanto à prisão de Lula

O Ibovespa, por volta das 15h25, recuava 0,83% aos 84.498 pontos. Razões são mau humor nos mercados externos diante de um novo capítulo da guerra comercial e aumento das dúvidas dos investidores quanto à prisão do ex-presidente.

Polícia Federal evita falar em cenário caso Lula não se entregue

O delegado Igor Romário de Paula afirmou a jornalistas que o ex-presidente pode se apresentar em qualquer sede da PF.

MBL pede aos seguidores para não irem ao MASP comemorar prisão de Lula

Evento organizado pelo Movimento Brasil Livre foi cancelado para evitar possíveis confrontos com grupos e entidades sindicais ligadas ao PT.

Juristas dizem que, se resistir, Lula pode ser algemado

Ex-presidente permanece na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo, e resta pouco para as 17h, horário em que o juiz federal Sérgio Moro determinou para que se entregue voluntariamente à sede da Polícia Federal em Curitiba.

José Rainha conclama militância e fala em 'guerra civil'

Líder da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade diz que a 'guerra pode começar com um tiro, mas não se sabe com quantos pode acabar', referindo-se a uma militante do MST que foi baleada durante bloqueio de rodovia.

Lula ficará preso em prédio construído por empreiteira investigada

O prédio, erguido pela Schain Engenharia durante seus anos na Presidência da República e inaugurado em 2 de fevereiro de 2007, fica no bairro Santa Cândida, na capital paranaense.

Militantes hostilizam jornalistas em ato a favor de Lula

Repórteres da Bandeirantes e do SBT foram xingadas de 'golpistas' em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo.

PF reserva avião e helicóptero para prisão de Lula

O chefe da custódia da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, Jorge Chastalo, informou na manhã desta sexta-feira, 6, sobre o planejamento para a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Ex-assessor especial de Lula defende 'cordão humano' para evitar prisão

Questionado se resistência não pioraria quadro do ex-presidente, Gilberto Carvalho respondeu: 'piorar o quê'?

Chefe de Custódia da PF diz que cela de Lula está pronta há 15 dias

A cela, que servia de alojamento para agentes federais, foi adaptada para receber o ex-presidente há duas semanas. "O ambiente é agradável, humanizado e tranquilo", disse Jorge Chastalo Filho a jornalistas.

Relator da Lava Jato no STJ nega um HC a Lula

Felix Fischer rejeitou pedido de advogado que não integra núcleo de defesa do ex-presidente. Há, pelo menos, outras quatro petições 'independentes' em favor de Lula.

Acervo: a história de Lula em décadas de cobertura do 'Estadão'

Biografia do ex-presidente ganhou novo capítulo com a decretação de prisão no âmbito da Lava Jato.

O que acontece caso Lula não se entregue?

Como o mandado ainda não foi expedido, a Justiça pode determinar a prisão do ex-presidente se ele não se apresentar às autoridades.

Lula recorre à ONU

A defesa do ex-presidente protocolou, nesta sexta-feira, 6, junto ao Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, em Genebra, uma medida cautelar com um pedido de liminar para que o governo brasileiro impeça a prisão de Lula.

Secretaria de Segura Pública de SP pode ajudar PF na prisão de Lula

Órgão ofereceu ajuda à Polícia Federal caso o petista não se entregue no prazo e local determinados pelo juiz federal Sérgio Moro.

Lula vai se entregar?

Pode até mudar, mas de acordo com o ex-presidente do PT Rui Falcão, Lula não vai cumprir a ordem de prisão do juiz Sérgio Moro.

ONU acompanha a situação de Lula e diz esperar que o caso siga 'o devido processo legal'

O Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos espera que o caso do ex-presidente siga o “devido processo legal” e confirma oficialmente que está acompanhando a situação no Brasil.

MST diz que irá bloquear mais de 50 rodovias em 24 estados

O movimento anunciou que irá bloquear mais de 50 estradas em 24 estados como forma de protestar contra o pedido de prisão do ex-presidente. No começo desta manhã, o MST já havia anunciado interdições em Pernambuco, Espírito Santo, Pará, Mato Grosso, Sergipe, Bahia e Paraíba.

Lula tenta novo habeas corpus para não ser preso na Lava Jato

Sua defesa entrou com mais um pedido de habeas para evitar a prisão. Ainda não se sabe quando o novo pedido de habeas corpus será julgado pelo STJ.

PF prende Paulo Vieira de Souza, ex-diretor da Dersa

Ligado a políticos do PSDB e acusado pela força-tarefa da Operação Lava Jato em São Paulo por desvios de R$ 7,7 milhões, em dinheiro e imóveis, ex-diretor da Dersa foi preso em sua residência na Vila Nova Conceição. Saiba mais aqui.

Coluna do Estadão: se Lula foi preso, quem escapa?

Até então, nenhum deputado, senador ou ministro alvo da Operação Lava Jato foi condenado. Há ainda os que são investigados em outros casos e estão pendurados em recursos como o de ex-presidente. O raciocínio comum é: se Lula foi preso, quem escapa?

Blog do Fausto: siga as últimas decisões da Justiça e operações da PF sobre a prisão de Lula

O ex-presidente vai preso já? Pode se candidatar? Advogados, professores e constitucionalistas indicam cenários do petista que a Lava Jato condenou a 12 anos e um mês de reclusão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo do triplex.

Veja galeria de fotos do ato em apoio ao ex-presidente

Jornalistas são agredidos por apoiadores de Lula

Foram registrados incidentes entre manifestantes e jornalistas em São Bernardo do Campo e Brasília.

Lula terá cela especial de 15 m²

Após prisão, ex-presidente passará primeiros dias da pena em 'espécie de sala de Estado-Maior'. Sala foi preparada especialmente para Lula. Local não terá grades de cela nas janelas, terá porta e banheiro privativo e distante dos demais presos. Confira mais detalhes do local.

Da denúncia à execução da pena

Ex-presidente é alvo de ação da Procuradoria em 2016 e, em menos de dois anos, condenado a 12 anos e 1 mês de reclusão. Relembre o caso.

Veja como foi a noite de Lula no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC

Lula passou a noite no local e recebeu visitas de apoiadores como a ex-presidente Dilma Rousseff, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e os candidatos à Presidência Guilherme Boulos (PSOL) e Manuela D'Ávila (PC do B). Durante a madrugada, o ex-presidente apareceu na janela do segundo andar e sorriu. Acenou e mandou beijos para àqueles que ainda continuavam na vigília.

Defesa do ex-presidente afirma que pedido de prisão de Lula é 'arbitrário'

O criminalista José Roberto Batochio, afirmou que o pedido de prisão do petista foi "a mais rematada expressão do arbítrio no século 21”.

Memes de Lula preso

Após o decreto do juiz Sérgio Moro, memes sobre a prisão de Lula invadiram as redes sociais.

Trajetória política de Lula

De metalúrgico a ex-presidente condenado, veja a trajetória de Lula:

Moro decreta que Lula se apresente à Polícia Federal de Curitiba até às 17h desta sexta-feira

Ao decretar a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o juiz Sérgio Moro determinou que, em razão da “dignidade” do cargo que ocupou, o petista tenha a oportunidade de se apresentar voluntariamente e proibiu o uso de algemas.

