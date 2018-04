‘Será preso amanhã’

Memes sobre a ordem de prisão contra o ex-presidente Lula tomaram as redes. Voltaram a ser compartilhadas imagens de um conhecido ‘molusco’ dos desenhos animados em cárcere, além de outras piadas na internet. Houve até torcedores que aproveitaram a notícia para cutucar seus rivais.

O ex-presidente, condenado a 12 anos e um mês de prisão na Operação Lava Jato, sofreu revés no Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira, 4. A decisão abriu caminho para que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região encaminhasse ofício ao juiz federal Sérgio Moro determinando o encarceramento para cumprimento de pena.

O magistrado deu prazo até às 17h desta sexta-feira, 6, para que o petista se entregue à carceragem da Polícia Federal em Curitiba.

Nas redes sociais, já são compartilhados há tempos memes em torno de especulações sobre a prisão do ex-presidente. O principal deles com os dizeres: “Lula Preso Amanhã”. Surpresos, muitos internautas disseram que o ‘meme virou realidade’.

Houve também quem usasse a notícia para provocações futebolísticas. “Desesperado, Lula quer provar que não ganhou nada nos últimos 10 anos”, disse um usuário do Twitter que publicou uma montagem da foto do ex-presidente corintiano com uma camisa do São Paulo Futebol Clube, que passa por má fase nas últimas temporadas.