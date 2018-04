Paulinho da Força sugere a Lula que não se entregue

Dois diretores da Força Sindical estiveram hoje com o ex-presidente Lula e sugeriram que o petista não se entregue Polícia Federal. Os dirigentes Sergio Reis e João Carlos Gonçalves, o Juruna, estiveram com Lula no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo onde o ex-presidente está desde que a sua prisão foi decretada pelo juiz Sergio Moro.

O presidente da Força, Paulo Pereira da Silva, não foi ao encontro, mas mandou oficialmente os dois diretores que falaram em nome da entidade. “Nós nos colocamos à disposição, prestamos solidariedade e também sugerimos que ele resista”, disse o deputado, que não é aliado político do petista. “Fomos prestar minha solidariedade de sindicalista”, acrescentou.

O dirigente da Força lembrou que ele pessoalmente e e a entidade são contra a prisão dos condenados antes do trânsito em julgado até o Supremo.