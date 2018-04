Lula deve dormir em sindicato pela segunda noite seguida

São Bernardo do Campo - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve dormir mais uma noite na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, onde desde ontem centenas de pessoas se aglomeram em apoio a ele. Ele também dormiu ontem no local.

Há pouco, estacionou na garagem do sindicato uma ambulância. Os socorristas informaram que chegaram ao local para substituir outra ambulância que está de saída. Eles disseram que não foram chamados para nenhuma ocorrência específica, mas para ficar de plantão, em razão da quantidade de pessoas. Ainda há apoiadores de Lula no local, principalmente dentro do sindicato. Há ainda apresentações musicais no terceiro andar.

