Veja Lula preso no carro da PF

O ex-presidente Lula chegou à sede da Polícia Federal em São Paulo por volta de 19h40, uma hora depois de se entregar. Lula tinha um semblante carregado, mas a cabeça erguida, sentado no banco traseiro da viatura da PF. Na sede da Superintendência da PF ele está sendo submetido ao exame de corpo de delito. Depois, será levado para Curitiba, base da Lava Jato, para cumprir a pena de 12 anos e um mês de reclusão no processo do triplex do Guarujá.