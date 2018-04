MST anuncia interdição de mais de 50 rodovias em 24 estados

O MST anunciou que bloqueará nesta sexta-feira, 6, mais de 50 estradas em 24 estados como forma de protestar contra o pedido de prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No começo desta manhã, o movimento já havia anunciado interdições em Pernambuco, Espírito Santo, Pará, Mato Grosso, Sergipe, Bahia e Paraíba.

O Estado confirmou com a Polícia Rodoviária Federal que a manifestação na Bahia, comandada por lavradores, ocorre no quilômetro 360 da BR-116, na altura de Feira de Santana. As assessorias de outros estados ainda não têm registro oficial ou não foram localizadas.

Lula tem até as 17h para se apresentar à Polícia Federal, em Curitiba. Ele ainda não decidiu se vai cumprir a decisão do juiz Sérgio Moro, se vai aguardar o cumprimento do mandado de prisão ou se pretende resistir. Aliados encontraram o ex-presidente no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, na noite desta quinta-feira. Estiveram com Lula a ex-presidente Dilma Rousseff, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e os presidenciáveis Guilherme Boulos (PSOL) e Manuela D'ávila (PCdoB).