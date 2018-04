Lula confirma que vai se entregar à PF

Em discurso de mais de uma hora a uma multidão de apoiadores, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou que vai se entregar à Polícia Federal, cumprindo o decreto de prisão do juiz Sérigo Moro. "Vou cumprir o mandado deles. Estou fazendo uma coisa muito consciente. Se dependesse da minha vontade, eu não iria. Eu vou porque não vão dizer amanhã que eu estou escondido, que eu estou foragido", disse ao público em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, após homenagem religiosa a sua falecida esposa, Marisa Letíca.

Manifestantes reagiram com gritos para que o petista não se entregasse, mas aplaudiram a decisão e cada fala. Com voz rouca e tom ainda mais acalorado do que nos últimos pronunciamentos, Lula reafirmou inocência e reforçou críticas à imprensa e à Lava Jato. Relatou, também, que muitos sugeriram que ele buscasse embaixadas de outros países como refúgio.

"Eu sairei desta maior, mais forte, mais verdadeiro e inocente, porque quero provar que eles é que cometeram um crime político", disse, acusando membros da Polícia Federal, Ministério Público e Poder Judiciário de mentirem no processo que investiga o caso do triplex do Guarujá.

Sem citar sua pré-candidatura à Presidência, o petista convocou os militantes a se tornarem "novos Lulas" pelo País. "Não adianta eles acharem que vão fazer que eu pare. Eu não pararei porque eu não sou um ser humano. Eu sou uma ideia", definiu. E terminou o discurso chamando ao seu lado os pré-candidatos do PSOL e do PC do B, Guilherme Boulos e Manuela D'Ávila, "jovens representantes da nova geração". A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, assumiu o microfone entoando gritos de "Lula guerreiro do povo brasileiro".