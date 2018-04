Lula não passará por exame de corpo de delito ao chegar na capital da Lava Jato

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não vai fazer exame de corpo de delito quando chegar em Curitiba, a capital da Operação Lava Jato. Aos 72 anos e em busca do direito de concorrer ao seu terceiro mandato, o petista teve a prisão decretada nesta quinta-feira, 5, pelo juiz federal Sérgio Moro, que concedeu a ele a oportunidade de se apresentar “voluntariamente” até as 17h de hoje na Polícia Federal, na capital paranaense, “em atenção à dignidade do cargo que ocupou”.

À partir das 17h01, a PF pode cumprir o mandado de prisão, decorrente da ordem de execução da pena de 12 anos e 1 mês, em regime fechado, decretada pelo Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4), em 24 de janeiro.

Até as 15h desta sexta-feira, 6, dia marcado para Lula se entregar à Justiça e iniciar sua pena na Lava Jato, os advogados do ex-presidente não haviam entrado em contato com a PF, como determinou Moro, em seu despacho. “Os detalhes da apresentação deverão combinados com a Defesa diretamente com o Delegado da Polícia Federal Maurício Valeixo, também Superintendente da Polícia Federal no Paraná”, registra o despacho, expedido às 17h50 de ontem.

Lula não deve se apresentar às PF, conforme aliados do PT. O petista está no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC desde que soube da notícia e deve aguardar a PF no local – que está cercado por militantes e apoiadores.

Não há prazo para que a polícia cumpra a ordem, nem deve haver um novo documento determinando seu cumprimento. Ela só não deve ser executada no período da noite.

A sala reservada especialmente para receber Lula , não tem grades de celas nas janelas nem na porta, tem iluminação interna, banheiro exclusivo e está isolada da Custódia, onde ficam encarcerados os presos comuns. Com cerca de 15 metros quadrados, só uma cama foi colocada no local. Será nesse ambiente, similar a uma sala de Estado-Maior, como classificou Moro no despacho, que ele poderá receber visitas e seus advogados.

O dormitório onde Lula iniciará seu cumprimento de pena fica com acesso direto ao heliponto, por isso, assim que chegar a Curitiba, ele deve ser levado à sede da PF de helicóptero.

O exame de corpo de delito seria realizado se houvesse necessidade de transferência do preso para uma unidade de outro sistema prisional, como o Complexo Médio Penal (CMP), de Pinhais, responsabilidade do governo do Estado, onde estão alguns dos presos da Lava Jato.