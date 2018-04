Assessoria de Moro fala que Lula não descumpriu decisão judicial

A assessoria da 13ª Vara da Justiça Federal em Curitiba, na qual despacha o juiz Sérgio Moro, esclareceu que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva "não descumpriu ordem judicial" ao não se entregar à Polícia Federal até as 17h.

O período concedido por Moro era um "prazo de oportunidade" em virtude do cargo ocupado pelo petista. Cabe agora à PF as tratativas de cumprimento da ordem, reforçou a assessoria.

Lula foi condenado a 12 anos e um mês de prisão no processo do caso tríplex do Guarujá. Na madrugada de quinta-feira, 5, o petista sofreu revés no Supremo Tribunal Federal (STF), que negou habeas corpus preventivo movido pelo petista para poder recorrer em liberdade até a última instância contra a sentença na Lava Jato.

Após a derrota no Supremo, Moro decretou a prisão do ex-presidente e estipulou o prazo para que ele se entregasse até as 17h desta sexta-feira. Lula, entretanto, decidiu permanecer no sindicato após encerrado o período estabelecido.

O delegado da Lava Jato, Igor Romário de Paula, afirmou que possibilidade de a PF entrar no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo para prender Lula ‘é remota’.

“A prioridade é evitar confronto, o que faria inflar ainda mais os ânimos”, disse após reunião com forças de segurança estaduais para definir a operação de prisão de Lula.

