Prisão de Lula: tudo o que você precisa saber

O juiz federal Sérgio Moro deu prazo até as 17 horas desta sexta-feira, 6, ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para se apresentar "voluntariamente" à Polícia Federal em Curitiba, base da Operação Lava Jato.

Lula foi condenado a 12 anos e um mês de prisão no processo do caso triplex do Guarujá. Na madrugada da quinta-feira, 05, o petista sofreu revés no Supremo Tribunal Federal (STF), que negou habeas corpus preventivo movido pelo petista para poder recorrer em liberdade até a última instância contra a sentença na Lava Jato.

Relator da Lava Jato no STJ nega um HC a Lula

Felix Fischer rejeitou pedido de advogado que não integra núcleo de defesa do ex-presidente. Há, pelo menos, outras quatro petições 'independentes' em favor de Lula.

O que acontece caso Lula não se entregue?

Como o mandado ainda não foi expedido, a Justiça pode determinar a prisão do ex-presidente se ele não se apresentar às autoridades.

Lula recorre à ONU

A defesa do ex-presidente protocolou, nesta sexta-feira, 6, junto ao Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, em Genebra, uma medida cautelar com um pedido de liminar para que o governo brasileiro impeça a prisão de Lula.

Secretaria de Segura Pública de SP pode ajudar PF na prisão de Lula

Órgão ofereceu ajuda à Polícia Federal caso o petista não se entregue no prazo e local determinados pelo juiz federal Sérgio Moro.

Lula vai se entregar?

Pode até mudar, mas de acordo com o ex-presidente do PT Rui Falcão, Lula não vai cumprir a ordem de prisão do juiz Sérgio Moro.

ONU acompanha a situação de Lula e diz esperar que o caso siga 'o devido processo legal'

O Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos espera que o caso do ex-presidente siga o “devido processo legal” e confirma oficialmente que está acompanhando a situação no Brasil.

MST diz que irá bloquear mais de 50 rodovias em 24 estados

O movimento anunciou que irá bloquear mais de 50 estradas em 24 estados como forma de protestar contra o pedido de prisão do ex-presidente. No começo desta manhã, o MST já havia anunciado interdições em Pernambuco, Espírito Santo, Pará, Mato Grosso, Sergipe, Bahia e Paraíba.

Lula tenta novo habeas corpus para não ser preso na Lava Jato

Sua defesa entrou com mais um pedido de habeas para evitar a prisão. Ainda não se sabe quando o novo pedido de habeas corpus será julgado pelo STJ.

PF prende Paulo Vieira de Souza, ex-diretor da Dersa

Ligado a políticos do PSDB e acusado pela força-tarefa da Operação Lava Jato em São Paulo por desvios de R$ 7,7 milhões, em dinheiro e imóveis, ex-diretor da Dersa foi preso em sua residência na Vila Nova Conceição. Saiba mais aqui.

Coluna do Estadão: se Lula foi preso, quem escapa?

Até então, nenhum deputado, senador ou ministro alvo da Operação Lava Jato foi condenado. Há ainda os que são investigados em outros casos e estão pendurados em recursos como o de ex-presidente. O raciocínio comum é: se Lula foi preso, quem escapa?

Blog do Fausto: siga as últimas decisões da Justiça e operações da PF sobre a prisão de Lula

O ex-presidente vai preso já? Pode se candidatar? Advogados, professores e constitucionalistas indicam cenários do petista que a Lava Jato condenou a 12 anos e um mês de reclusão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo do triplex.

Jornalistas são agredidos por apoiadores de Lula

Foram registrados incidentes entre manifestantes e jornalistas em São Bernardo do Campo e Brasília.

Lula terá cela especial de 15 m²

Após prisão, ex-presidente passará primeiros dias da pena em 'espécie de sala de Estado-Maior'. Sala foi preparada especialmente para Lula. Local não terá grades de cela nas janelas, terá porta e banheiro privativo e distante dos demais presos. Confira mais detalhes do local.

Da denúncia à execução da pena

Ex-presidente é alvo de ação da Procuradoria em 2016 e, em menos de dois anos, condenado a 12 anos e 1 mês de reclusão. Relembre o caso.

Veja como foi a noite de Lula no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC

Lula passou a noite no local e recebeu visitas de apoiadores como a ex-presidente Dilma Rousseff, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e os candidatos à Presidência Guilherme Boulos (PSOL) e Manuela D'Ávila (PC do B). Durante a madrugada, o ex-presidente apareceu na janela do segundo andar e sorriu. Acenou e mandou beijos para àqueles que ainda continuavam na vigília.

Defesa do ex-presidente afirma que pedido de prisão de Lula é 'arbitrário'

O criminalista José Roberto Batochio, afirmou que o pedido de prisão do petista foi "a mais rematada expressão do arbítrio no século 21”.

Trajetória política de Lula

De metalúrgico a ex-presidente condenado, veja a trajetória de Lula:

Moro decreta que Lula se apresente à Polícia Federal de Curitiba até às 17h desta sexta-feira

Ao decretar a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o juiz Sérgio Moro determinou que, em razão da “dignidade” do cargo que ocupou, o petista tenha a oportunidade de se apresentar voluntariamente e proibiu o uso de algemas.

