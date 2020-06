Prisão de Fabrício Queiroz: entenda por que ele é investigado e como foi encontrado

Na manhã desta quinta-feira, 18, Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), foi preso preventivamente em Atibaia, no interior de São Paulo. Ele é investigado em um suposto esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio e por lavagem de dinheiro.

A ação faz parte da Operação Anjo, que também cumpriu outros mandados de prisão e de busca e apreensão em São Paulo e no Rio de Janeiro. Veja, a seguir, como aconteceu a operação, o que é o caso Queiroz e a reação da família Bolsonaro.

O que é a Operação Anjo? Quais foram os alvos?

A Operação Anjo é uma ofensiva aberta pelos Ministérios Públicos do Rio e de São Paulo. Leia aqui o mandado de prisão preventiva; a ordem foi expedida pelo juiz Flávio Itabaiana Nicolau, da 27ª Vara Criminal do Rio de Janeiro.

Também foi expedido um mandado de prisão preventiva da mulher de Queiroz, Márcia Oliveira de Aguiar, no Rio. Entre os outros alvos da operação, estão o servidor da Assembleia Legislativa do Rio, Matheus Azeredo Coutinho, as ex-funcionárias da casa, Luiza Paes Souza e Alessandra Esteve Marins, que atualmente é assessora de Flávio Bolsonaro, e o advogado Luis Gustavo Botto Maia.

Além dos pedidos de prisão, o juiz também decretou medidas cautelares contra todos os envolvidos – busca e apreensão, afastamento da função pública, o comparecimento mensal em Juízo e a proibição de contato com testemunhas.

Quem é Fabrício Queiroz?

Fabrício José Carlos de Queiroz é um ex-policial militar que foi para a reserva em 2018. Oficialmente, trabalhou como motorista da família Bolsonaro, mas acabou virando um faz-tudo do clã quando Flávio era deputado estadual pelo Rio de Janeiro.

Desse período, ele é suspeito de recolher salários de funcionários do gabinete de Flávio e repassá-los ao então vereador. Flávio, como suspeita o Ministério Público do Rio, lavaria o dinheiro desviado em imóveis e em uma franquia da rede Kopenhagen. Neste perfil, é possível entender como começou o relacionamento entre a família Bolsonaro e Queiroz.

Por que Queiroz era investigado? Ele estava foragido?

Em dezembro de 2018, o Estadão revelou um relatório do antigo Conselho de Atividades Financeiras (Coaf) que apontava uma movimentação atípica de R$ 1,2 milhão na conta bancária de Queiroz. O valor é referente ao período entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017. Depois da revelação, o Ministério Público do Rio abriu 22 procedimentos de investigação criminal.

Alegando motivos de saúde e falta de tempo, Queiroz faltou a dois depoimentos naquele ano, marcados para explicar suas movimentações financeiras. Desde então, era procurado. Veja aqui a cronologia completa do caso.

Queiroz foi encontrado na casa de Wassef, advogado da família Bolsonaro

Fabrício Queiroz foi encontrado em um imóvel em Atibaia (SP) pertencente a Frederick Wassef, advogado de Flávio Bolsonaro. Veja o vídeo da prisão e conheça a casa onde ele passou este período – um cartaz com a inscrição ‘AI-5’, por exemplo, foi encontrado no imóvel.

A prisão foi efetuada pela Polícia Civil de São Paulo. O delegado à frente da operação, Oswaldo Nico Gonçalves, disse ao Estadão que Queiroz afirmou, ao ser detido, que iria se entender com a Justiça. Além da prisão, celular, documentos e R$ 900 em dinheiro de Queiroz foram apreendidos.

“Ele (Queiroz) não fez nada, não reagiu. Levantou as mãos e falou: 'Olha, tudo bem. Vocês cumprem a função de vocês, vou me entender com a Justiça'. Foi ótimo, trouxemos ele para cá”, disse o delegado, ao descrever o momento da prisão.

O governador do estado de São Paulo, João Doria, comemorou a ação e ligou para seu secretário de Segurança Pública, o general João Camilo Pires de Campos, para dar os parabéns à pasta e aos agentes.

Quem é Frederick Wassef? O que ele dizia sobre Queiroz?

Wassef, além de representar Flávio, se apresenta como advogado de Jair Bolsonaro, mas não atua formalmente em nenhuma causa em nome do presidente.

O advogado disse ao menos duas vezes no passado que não sabia do paradeiro de Queiroz. Contudo, Queiroz estava no imóvel há mais de um ano, segundo informou à Polícia Civil um caseiro que vive em uma edícula do imóvel.

Paulo Emílio Catta Pretta, ex-advogado de chefe da milícia, assume defesa do caso Queiroz

Queiroz contratou neste mês o advogado Paulo Emílio Catta Preta, que atuou recentemente para Adriano Magalhães da Nóbrega, miliciano do Rio morto em fevereiro. O ‘Capitão Adriano’ também tem ligação com o esquema de rachadinha.

O ex-assessor estava sem advogado desde dezembro de 2019, quando Paulo Klein deixou a sua defesa.

Veja o que Flávio e Jair Bolsonaro disseram sobre a prisão de Queiroz

Flávio Bolsonaro disse em seu perfil no Twitter que a prisão de Queiroz é um ataque ao pai. "Encaro com tranquilidade os acontecimentos de hoje. A verdade prevalecerá! Mais uma peça foi movimentada no tabuleiro para atacar Bolsonaro", escreveu Flávio. "Em 16 anos como deputado no Rio nunca houve uma vírgula contra mim.Bastou o Presidente Bolsonaro se eleger para mudar tudo! O jogo é bruto!"

Jair Bolsonaro, por sua vez, convocou na manhã desta quinta uma reunião com ministros para traçar uma estratégia de reação. O ministro da Justiça, André Mendonça, foi convocado nesta manhã para uma reunião no Palácio do Planalto. O encontro não estava previsto na agenda. O ministro Jorge Oliveira, da Secretaria-Geral da Presidência e subchefe de Assuntos Jurídicos, e assessores do gabinete também participaram da conversa, segundo integrantes do governo.