Entenda o que levou o Ministério Público do Rio a pedir a prisão de Queiroz; leia a manifestação Em 80 páginas, um grupo de sete promotores de Justiça do Rio esmiúçam uma rotina de crimes atribuídos ao ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro e fundamentam a necessidade da custódia cautelar do homem que acabou preso nesta quinta-feira, 18, em Atibaia, no interior de São Paulo