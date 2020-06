Veja a prisão de Queiroz

Imagens da Polícia Civil de São Paulo mostram como foi a ação na manhã desta quinta-feira, 18, que levou à captura do ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz, em Atibaia, no interior de São Paulo. O homem de confiança do clã Bolsonaro está no centro das investigações sobre ‘rachadinhas’ do gabinete do filho 01 do presidente, Flávio, à época em que era deputado estadual no Rio.

Logo após o registro de sua prisão junto à Polícia Civil de São Paulo, Queiroz foi transferido, de helicóptero, para o Rio de Janeiro. Ele está na cadeia de Benfica e lá conversou com seu novo advogado, Catta Preta.

/FAUSTO MACEDO, MATHEUS LARA, WILSON TOSTA, MÁRCIO DOLZAN, CAIO SARTORI, PEPITA ORTEGA, ELIZABETH LOPES