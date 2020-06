Promotoria vê ‘complexa rotina de ocultação do paradeiro’ de Queiroz articulada por ‘anjo com notório poder de mando’

O Ministério Público do Rio de Janeiro chegou ao endereço onde o ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz foi preso na manhã desta quinta, 18, a partir do rastreamento de fotografias encaminhadas pelo ex-PM a sua mulher, Márcia Oliveira de Aguiar, entre elas imagens em ele que aparece fazendo churrasco na casa em Atibaia. Algumas das fotos também foram enviadas pelo filho do casal. Segundo a Promotoria, há evidências de ‘complexa rotina de ocultação do paradeiro’ de Queiroz, sendo a mesma articulada por uma pessoa ‘com notório poder de mando’, sob o codinome ‘Anjo’.

O apelido deu nome à operação que teve Queiroz como principal alvo. O ex-assessor de Flávio Bolsonaro foi encontrado pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do MP-SP no escritório do advogado que presta serviços ao parlamentar, Frederick Wassef.

Além dele, Márcia também foi alvo de mandado de prisão expedido a mando do juiz Flávio Itabaiana Nicolau, da 27ª Vara Criminal do Rio de Janeiro. A operação mirou ainda o servidor da Assembleia Legislativa do Rio Matheus Azeredo Coutinho, os ex-funcionários da casa Luiza Paes Souza e Alessandra Esteve Marins, além do advogado Luis Gustavo Botto Maia.

Documento A decisão de Nicolau PDF

Na decisão que deflagrou a ofensiva, Nicolau apontou que parte da rotina de ocultação do paradeiro de Queiroz ‘envolvia restrições em sua movimentação e em suas comunicações, sendo monitorado por uma terceira pessoa, que se reportava a um superior hierárquico referido como ‘Anjo’’.

“Insta ressaltar que os diálogos entre Fabrício Queiroz e Márcia Oliveira no mês de novembro de 2019 não só confirmam que o casal estaria obedecendo às instruções de alguém sob o condinome ‘Anjo’, mas também que, ao perceber que o julgamento do STF sobre o uso de relatórios do COAF em investigações criminais não lhes seria favorável, ‘Anjo’ manifestou a intenção de esconder toda a família do operador financeiro Fabrício Queiroz em São Paulo”, registra o documento.

A mulher de Queiroz ‘inclusive manifestou o desejo de se esconder caso fosse ‘a prisão decretada’’, apontou a Promotoria. Alvo de mandado de prisão na ofensiva de hoje, ela é considerada foragida pelo Ministério Público do Rio.

Os investigadores também indicaram que o padrão de vida de Queiroz ‘parecia estar acima de suas posses’, considerando sua remuneração de suboficial reformado da Polícia Militar. Destacaram ainda que através de mensagens trocadas entre a mulher de Queiroz e a filha do casal durante uma das visitas à casa em Atibaia, ‘foi possível verificar que há indícios que a família de Queiroz recebia dinheiro de terceiros para se manter.

“Documentos apreendidos na residência de Márcia Oliveira de Aguiar demonstram que ela recebeu pelo menos R$ 174 mil em espécie de origem desconhecida e pagou as despesas do Hospital Israelita Albert Einstein também com dinheiro em espécie”