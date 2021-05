Orçamento secreto: Leia todas as reportagens do ‘Estadão’ sobre o esquema

Nos últimos dias, o Estadão publicou uma série de reportagens que revelam como o governo Jair Bolsonaro usou as chamadas emendas de relator-geral para conquistar o apoio de políticos do chamado Centrão no Congresso. O caso está detalhado em 26 reportagens e duas análises que mostram diferentes aspectos do escândalo do orçamento secreto - que também passou a ser chamado nas redes sociais de “tratoraço” e “bolsolão”. Saiba como deputados e senadores passaram a decidir a destinação de bilhões de reais, tudo a portas fechadas e longe dos órgãos de controle.

1. Orçamento secreto bilionário de Bolsonaro banca trator superfaturado em troca de apoio no Congresso

2. Orçamento de secreto de Bolsonaro: compra de trator vira obsessão no Congresso

3. Orçamento secreto de Bolsonaro: entenda o passo a passo do esquema

4. Tratoraço é um clássico da corrupção com recursos do orçamento; leia análise de Rosângela Bittar

5.Orçamento secreto de Bolsonaro: ministério diz que parlamentares escolheram destino de verba

6. ‘Tratoraço’ atropelou leis orçamentárias e veto de Bolsonaro

7. Emendas secretas de Bolsonaro são comparadas aos ‘Anões do Orçamento’; oposição cobra investigação

8. Ministro omite que verba para oposição era cota de Alcolumbre, diz senador

9. Em vídeo, entenda o caso do orçamento secreto do governo Bolsonaro

10.Deputados articulam criação da CPI do Tratoraço para investigar orçamento secreto

11. Entenda por que o orçamento secreto de Bolsonaro não é ‘emenda impositiva’

12. Orçamento secreto de Bolsonaro banca obra de pavimentação sob suspeita

13. ‘São emendas escondidas, colocadas numa caixa-preta’, diz Contas Abertas sobre orçamento secreto

14. Bolsonaro ataca o ‘Estadão’, diz que ‘tratoraço’ é invenção e chama jornalistas de ‘canalhas’

15. Perguntas e respostas: O que é e como funciona o orçamento secreto revelado pelo ‘Estadão’

16. Pacheco evita comentar orçamento secreto, mas diz que caso implica ‘ponderações importantes’

17. Arthur Lira direcionou R$ 114 milhões do orçamento secreto de Bolsonaro

18. Bolsonaro volta a atacar ‘Estadão’, chama jornalistas de ‘jumentos’ e nega orçamento secreto

19. Com Bolsonaro, Codevasf incha e vira estatal do Centrão

20. ‘Tratoraço’: conheça os mandachuvas da Codevasf, estatal do Centrão

21. Orçamento secreto de Bolsonaro: aliado de Lira perdeu eleição para prefeito e devolveu trator

22. Senadores alegaram risco à segurança do Estado para manter orçamento secreto

23. Governador do DF recebeu cota do orçamento secreto e enviou dinheiro para o Piauí

24. Orçamento secreto: Governador do DF destina R$ 7 milhões para onde tem fazendas

25. Orçamento secreto: Políticos indicam verbas para fora de seus Estados

26. Oposição só teve 4% do orçamento secreto do governo Bolsonaro

27. Ramos assinou projeto que criou orçamento secreto do governo Bolsonaro

28. Um novo mensalão? Investigação ampla total e irrestrita já!; leia análise de Roberto Livianu