Investigado pela PF, secretário do 'tratoraço' deixa o cargo no governo

BRASÍLIA - Chamado de "secretário do tratoraço" por deputados, Tiago Pontes Queiroz pediu exoneração do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) nesta sexta-feira, 8. A saída se dá no mesmo dia em que o Estadão mostrou que, mesmo após ser alvo de investigação por suspeitas envolvendo desvios de verbas do governo, ele continuava no cargo.

Leia Também União Brasil ainda não definiu se será oposição ou base no Congresso, diz Luciano Bivar

Como secretário nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano, Pontes foi o responsável por assinar uma licitação em que a Controladoria-Geral da União (CGU) identificou R$ 130 milhões em sobrepreço. A secretaria dele também firmou mais de 115 convênios com risco de sobrepreço "alto ou extremo" segundo relatório da CGU.

O agora ex-secretário é também investigado também pela Polícia Federal, na Operação Pés de Barro, que apura desvios no Ministério da Saúde durante a gestão Ricardo Barros, em 2018. Na época, Tiago Pontes era diretor de Logística do Ministério da Saúde.

Como o Estadão mostrou nesta sexta-feira, a secretaria de Tiago Pontes Queiroz já empenhou R$ 6,5 bilhões em emendas do relator-geral do orçamento, o mecanismo do orçamento secreto criado em acordo entre o governo Jair Bolsonaro e o Congresso.

Pontes foi alçado ao cargo em maio de 2020, na aproximação do governo Jair Bolsonaro com o Centrão. O secretário é ligado a nomes influentes da política, como o deputado Silvio Costa Filho (Republicanos-PE); o presidente nacional do Republicanos, deputado Marcos Pereira (SP); o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB); o ministro da Casa Civil e presidente do Progressistas, Ciro Nogueira (PI); e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Progressistas-AL).