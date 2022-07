Veja todas as checagens sobre pesquisas eleitorais publicadas pelo Estadão Verifica

Pesquisas eleitorais são alvo frequente de desinformação nas redes sociais — é comum encontrar postagens que questionam resultados de levantamentos de intenção de voto, divulgando informações errôneas sobre sua metodologia e escopo. Na realidade, pesquisas não são uma “previsão” do futuro, e sim um retrato do momento em que foram feitas as entrevistas. Os institutos seguem métodos estatísticos para garantir que o levantamento vai ouvir uma parcela representativa da população, ainda que em menor número.

Funciona assim: são definidas cotas de gênero, idade, renda e escolaridade, de modo que o grupo de pessoas ouvidas tenha características semelhantes às da população brasileira. Depois, institutos sorteiam municípios e setores censitários onde serão realizadas as entrevistas. Isso é importante para garantir a aleatoriedade da amostra — entrevistadores não podem escolher quem ouvir para uma pesquisa. Todos os levantamentos sobre intenção de voto divulgados em ano eleitoral devem ser registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Nas redes sociais, é comum ver enquetes informais sendo compartilhadas como se mostrassem um retrato mais confiável da disputa eleitoral. Enquetes, no entanto, não seguem uma metodologia científica e podem apresentar resultados enviesados. O TSE veda a divulgação de enquetes em período eleitoral.

