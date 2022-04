Site apresenta resultado incompleto de pesquisa para dizer que Tarcísio lidera em SP

Um texto publicado em um site com conteúdo bolsonarista apresenta um recorte enviesado de uma pesquisa de intenção de votos para afirmar que o pré-candidato Tarcísio de Freitas (Republicanos), ex-ministro da Infraestrutura do governo Jair Bolsonaro (PL), lidera a disputa para o governo do Estado de São Paulo.

O título do texto afirma que “Tarcísio Freitas já aparece à frente de Haddad na pesquisa espontânea para Governo de SP” — o que é verdade, de acordo com levantamento do Paraná Pesquisas. No entanto, a publicação não explica que, considerando a margem de erro, os dois pré-candidatos estão empatados. Além disso, o ex-ministro de Bolsonaro só tem vantagem na pesquisa espontânea — quando o entrevistador não apresenta uma lista de nomes para o eleitor. Na pesquisa estimulada, quando o pesquisador fornece opções de escolha, o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) aparece em primeiro lugar e Tarcísio figura na terceira colocação.

Os dados publicados pelo site são da Paraná Pesquisas, contratada pela BGC Liquidez Distribuidora de Títulos Mobiliários Ltda. A pesquisa foi registrada junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no dia 27 de março de 2022 sob o número SP-07095/2022 e ouviu 1.820 eleitores com 16 ou anos ou mais em 78 municípios do Estado de São Paulo, entre os dias 27 e 31 de março de 2022. Além do Executivo Estadual, o levantamento também pesquisou as intenções de voto para senador. Os resultados foram divulgados no dia 4 de abril de 2022.

Foram apresentados quatro cenários possíveis: primeiro, o espontâneo, sem apresentar aos entrevistados uma lista de candidatos disponíveis. Este tipo de pesquisa ajuda a medir quais são os políticos mais conhecidos e o grau de interesse nas eleições. Os outros três cenários, da pesquisa estimulada, ouviram as intenções do eleitorado a partir de três listas possíveis de candidatos.

Os resultados

Na pesquisa espontânea, a ampla maioria dos entrevistados não sabia ou não respondeu à pergunta (70,5%) sobre em quem votaria para governador. Outros 16,6% disseram que não votariam em ninguém. Tarcísio de Freitas foi o pré-candidato que as pessoas mais citaram espontaneamente (5,4%), seguido por Fernando Haddad (3,5%). Considerando a margem de erro de 2,3 pontos porcentuais para mais ou para menos, eles se encontram empatados.

Na pesquisa espontânea também foram citados Márcio França (1,8%), João Doria (0,7%), Guilherme Boulos (0,3%), Rodrigo Garcia (0,3%), Felicio (0,2%), Abraham Weintraub (0,1%) e Vinicius Poit (0,1%). Outros nomes somaram 0,6% das respostas.

Os outros três cenários foram feitos de forma estimulada. No cenário 1, os eleitores responderam em quem votariam para governador se a eleição fosse naquele momento. Foram oito candidatos disponíveis: Fernando Haddad, Márcio França (PSB), Tarcísio de Freitas, Renata Abreu (Podemos), Rodrigo Garcia (PSDB), Vinicius Poit (Novo), Felicio Ramuth (PSD) e Abraham Weintraub (Brasil 35). Haddad lidera as intenções neste cenário, seguido de Márcio França e Tarcísio de Freitas.

Fernando Haddad – 30,2%

Márcio França – 17,1%

Tarcísio de Freitas – 12,6%

Renata Abreu – 4,2%

Rodrigo Garcia – 3,5%

Vinicius Poit – 0,9%

Felicio – 0,8%

Abraham Weintraub – 0,5%

Nenhum / branco / nulo – 21,5%

Não sabe/ não respondeu – 8,6%

No cenário 2 da pesquisa estimulada, os eleitores responderam à mesma pergunta, mas com um número menor de candidatos disponíveis – seis. Haddad segue na liderança, com Tarcísio de novo na terceira posição.

Fernando Haddad – 31,1%

Márcio França – 17,6%

Tarcísio de Freitas – 12,7%

Rodrigo Garcia – 3,8%

Vinicius Poit – 1,4%

Felicio – 1%

Não sabe/ não respondeu – 8,9%

Nenhum / branco / nulo – 23,4%

Já no cenário 3 da pesquisa estimulada, os eleitores tinham apenas quatro candidatos disponíveis. Fernando Haddad continua à frente, seguido de Marcio França e Tarcísio de Freitas.

Fernando Haddad – 31,4%

Márcio França – 18,4%

Tarcísio de Freitas – 12,9%

Rodrigo Garcia – 4%

Não sabe/ não respondeu – 8,8%

Nenhum / branco / nulo – 24,5%

Outras pesquisas

Até a tarde desta segunda-feira, 18, havia nove pesquisas cadastradas no TSE com o intuito de medir as intenções de voto para governador de São Paulo (consulte aqui todas as pesquisas registradas). Destas, duas ainda estão em fase de coleta de dados e duas ouviram eleitores em uma região limitada – municípios da Baixada Santista ou apenas em São José dos Campos – e não serão consideradas aqui. Outras cinco já tiveram os resultados divulgados. Haddad lidera em todos os cenários destes levantamentos.

A última pesquisa Ipespe/XP (SP-06962/2022), divulgada em 11 de abril, mostra que Fernando Haddad tem 29% das intenções de voto, seguido por Márcio França (19%), Tarcísio de Freitas (13%) e Rodrigo Garcia (5%). Num cenário sem Márcio França, Haddad chegaria a 35%, Tarcísio a 18% e Garcia a 9%. Na pesquisa espontânea, Haddad aparece com 10% e Tarcísio com 9%. A margem de erro é de 3,2 pontos, para mais ou para menos.

A pesquisa Datafolha (SP-03189/2022) divulgada em 7 de abril mostra Haddad com 29% das intenções de voto, Márcio França com 20%, Tarcísio de Freitas com 10% e Rodrigo Garcia com 6%. Sem Marcio França na disputa, Haddad chega a 35% e Tarcísio e Garcia empatam com 11%. Na pesquisa espontânea, Haddad tem 6%, Tarcísio tem 5% e Rodrigo Garcia tem 1%. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais, para mais ou para menos.

Divulgada em 28 de março, a pesquisa Real Time Big Data (SP-09439/2022) também mostrou Haddad na liderança em todos os cenários em que disputaria o pleito no primeiro e no segundo turno. Tarcísio só venceria no segundo turno em uma disputa com Rodrigo Garcia. Se a eleição fosse no momento em que a pesquisa foi feita, Haddad teria 27% dos votos, seguido de Márcio França e Tarcísio de Freitas, ambos com 14%. A margem de erro de 3 pontos porcentuais.

A pesquisa feita pelo Instituto Quaest (SP-03634/2022) em São Paulo e divulgada em 17 de março mostra que Haddad teria 24% dos votos, Marcio França teria 18% e Tarcísio teria 9%, seguido de Guilherme Boulos com 7%. Haddad também lidera no segundo turno em todos os cenários em que é citado. A margem é de dois pontos.

Por fim, um primeiro levantamento do Ipespe (SP-03574/2022) divulgado em 18 de fevereiro mostrava Fernando Haddad e Geraldo Alckmin empatados em uma eventual disputa, ambos com 20% das intenções de voto. Daquela ocasião, num cenário sem Alckmin, Haddad aparecia em primeiro lugar com 28% das intenções de coto, seguido de Marcio França (18%), Guilherme Boulos (11%), Tarcísio de Freitas (10%), Rodrigo Garcia (5%), Abraham Weintraub (2%) e Vinicius Poit (1%). A margem de erro era de 3,2 pontos porcentuais.

Não há endereço de contato para o site que publicou o material.