Veja quais foram todas as fases da Operação Lava Jato

Atualizada em 22/03/2016

A Polícia Federal deflagrou, em março de 2014, a primeira fase da Operação Lava Jato com o objetivo de desarticular organizações criminosas responsáveis por desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro em larga escala. As investigações, no entanto, começaram em 2009 com a apuração de crimes de lavagem de recursos relacionados ao ex-deputado federal José Janene, em Londrina, no Paraná.

+ ESPECIAL: Entenda o esquema investigado pela Lava Jato

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com o Ministério Público Federal, o nome do caso decorre do uso de uma rede de postos de combustíveis e lava a jato de automóveis para movimentar recursos ilícitos pertencentes a uma das organizações criminosas inicialmente investigadas. Além do ex-deputado José Janene, estavam envolvidos nos crimes os doleiros Alberto Youssef e Carlos Habib Chater. Youssef já havia sido investigado e processado por crimes contra o sistema financeiro nacional e de lavagem de dinheiro no caso Banestado.

Para a Procuradoria, a Operação Lava Jato é a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro que o Brasil já teve. O volume de recursos desviados dos cofres da Petrobrás está na casa de bilhões de reais.

Veja quais são todas as fases da Operação Lava Jato:

1ª fase (17/03/2014) – PF deflagra a Operação Lava Jato em sete estados e cumpre 130 mandados judiciais

2ª fase (20/03/2014) – PF cumpre 6 mandados de busca e 1 de prisão temporária

3ª fase (11/04/2014) – PF cumpre 16 mandados de busca, 3 de prisão temporária e 6 de condução coercitiva

4ª fase (11/06/2014) – PF cumpre 1 mandado de busca e 1 mandado de prisão preventiva

5ª fase (01/07/2014) – PF cumpre 7 mandados de busca, 1 de prisão temporária e 1 de condução coercitiva

6ª fase (22/08/2014) – PF cumpre 15 mandados de busca e 1 de condução coercitiva

7ª fase (14/11/2014) – PF cumpre 49 mandados de busca, 6 de prisão preventiva, 21 de prisão temporária e 9 de condução coercitiva

8ª fase (14/01/2015) – PF cumpre 1 mandado de prisão preventiva

9ª fase (5/02/2015) – Operação My Way cita Vaccari e mais 10 operadores de propinas na Petrobrás

10ª fase (16/03/2015) – PF deflagra 10ª fase da Lava Jato e Renato Duque é preso

11ª fase (10/04/2015) – Três ex-deputados são presos em nova etapa da Lava Jato que apura publicidade da Caixa

12ª fase (15/04/2015) – PF prende tesoureiro do PT em nova fase da Operação Lava Jato

13ª fase (21/05/2015) – PF deflagra 13ª fase da Lava Jato

14ª fase (19/06/2015) – Presidentes da Odebrecht e da Andrade Gutierrez são presos pela Lava Jato

15ª fase (02/07/2015) – Lava Jato prende sucessor de Cerveró na Petrobrás

16ª fase (28/07/2015) – PF cumpre 30 mandados em nova fase da Lava Jato

17ª fase (03/08/2015) – Polícia Federal prende José Dirceu em Brasília

18ª fase (13/08/2015) – Nova fase da Lava Jato foca Ministério do Planejamento e prende ex-vereador do PT

19ª fase (21/09/2015) – PF deflagra 19ª fase da Lava Jato e prende um dos donos da Engevix

20ª fase (16/11/2015) – PF deflagra 20ª fase da Lava Jato

21ª fase (24/11/2015) – PF deflagra Operação Passe Livre, 21ª fase da Lava Jato, e prende amigo de Lula

22ª fase (27/01/2016) – Lava Jato volta e mira alvos em São Bernardo do Campo

23ª fase (22/02/2016) – Marqueteiro do PT tem prisão decretada em 23ª fase da Lava Jato

24ª fase (04/03/2016) – Justiça autoriza condução coercitiva de Lula e Okamotto para prestar depoimento

25ª fase (21/03/2016) – Lava Jato deflagra primeira operação internacional e prende operador de propinas

26ª fase (22/03/2016) – PF deflagra Operação Xepa, a 26ª fase da Lava Jato

27ª fase (01/04/2016) – PF deflagra a 27ª fase da Lava Jato, prende Ronan Maria Pinto e Silvio Pereira e conduz Delúbio

28ª fase (12/04/2016) – PF prende ex-senador Gim Argello por corrupção na CPI da Petrobrás

29ª fase (23/05/2016) – PF abre 29ª fase da Lava Jato e prende João Claudio Genu

30ª fase (24/05/2016) – PF deflagra 30ª fase da Lava Jato e mira propinas de R$ 40 milhões na Petrobrás

31ª fase (04/07/2016) – PF deflagra Operação Abismo contra fraudes no Centro de Pesquisa da Petrobrás

32ª fase (07/07/2016) – Caça-Fantasmas, nova fase da Lava Jato, busca dinheiro da Petrobrás em banco panamenho

33ª fase (02/08/2016) – PF deflagra Resta Um e alvo é construtora que deu R$ 10 mi a ex-presidente do PSDB

34ª fase (22/09/2016) – Lava Jato prende Guido Mantega em nova fase

35ª fase (26/09/2016) – Palocci é preso na Lava Jato

36ª fase (10/10/2016) – Polícia Federal deflagra Operação Dragão, 36ª Fase da Lava Jato

37ª fase (17/11/2016) – Sérgio Cabral é preso na Operação Calicute, nova fase da Lava Jato

38ª fase (23/02/2017) – PF deflagra Blackout, 38ª fase da Lava Jato, e mira em operadores do PMDB