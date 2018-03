PF deflagra a 13ª fase da Lava Jato

Atualizada às 07h53

Por Andreza Matais, Julia Affonso, Fausto Macedo e Ricardo Brandt

BRASÍLIA – A PF deflagrou na manhã desta quinta-feira a 13ªfase da Operação Lava Jato que tem como alvo fatos relacionados a dois operadores financeiros que atuavam junto a contratos firmados por empreiteiras com a Petrobrás. Estão sendo cumpridos oito mandados judiciais, quatro de busca e apreensão, um deles no município de Itanhandu/MG e os demais no Rio de Janeiro (1) e São Paulo (2).

Um mandado é de prisão preventiva e um de coercitiva, quando a pessoa é liberada após prestar depoimento, ambos em São Paulo.

O mandado de prisão preventiva é contra o empresário Milton Pascowitch. Ele prestou serviços para a Ecovix, uma empresa do ramo de construção naval. Ele será levado para a Superintendência da Polícia Federal em Curitiba/PR, onde permanecerá à disposição da Justiça Federal.

Pascowitch é apontado pela força-tarefa da Lava Jato como um dos operadores de propina na Diretoria de Serviços na Petrobrás, que era comandada por Renato Duque.

O mandado de condução coercitiva é para José Adolfo Pascowitch, irmão de Milton.

Veja quais são todas as fases da Operação Lava Jato:

1ª fase (17/03/2014) – PF deflagra a Operação Lava Jato em sete estados e cumpre 130 mandados judiciais;

2ª fase (20/03/2014) – PF cumpre 6 mandados de busca e 1 de prisão temporária;

3ª fase (11/04/2014) – PF cumpre 16 mandados de busca, 3 de prisão temporária e 6 de condução coercitiva;

4ª fase (11/06/2014) – PF cumpre 1 mandado de busca e 1 mandado de prisão preventiva;

5ª fase (01/07/2014) – PF cumpre 7 mandados de busca, 1 de prisão temporária e 1 de condução coercitiva;

6ª fase (22/08/2014) – PF cumpre 15 mandados de busca e 1 de condução coercitiva;

7ª fase (14/11/2014) – PF cumpre 49 mandados de busca, 6 de prisão preventiva, 21 de prisão temporária e 9 de condução coercitiva;

8ª fase (14/01/2015) – PF cumpre 1 mandado de prisão preventiva

9ª fase (5/02/2015) – Operação My Way cita Vaccari e mais 10 operadores de propinas na Petrobrás

10ª fase (16/03/2015) – PF deflagra 10ª fase da Lava Jato e Renato Duque é preso

11ª fase (10/04/2015) – Três ex-deputados são presos em nova etapa da Lava Jato que apura publicidade da Caixa

12ª fase (15/04/2015) – PF prende tesoureiro do PT em nova fase da Operação Lava Jato