PF faz buscas da Operação Lava Jato no Rio

BRASÍLIA - A Polícia Federal cumpre nesta sexta-feira, 22, 11 mandados de busca e apreensão, além de um mandado de condução coercitiva, no âmbito da Operação Lava Jato, em sua sexta fase de diligências ostensivas. Todos os mandados estão sendo cumpridos no Rio de Janeiro. Os mandados envolvem pessoas de empresas ligadas ao ex-diretor da Petrobrás Paulo Roberto Costa, ex-diretor de Abastecimento da estatal.

As medidas foram requeridas ao juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba (PR) pelos integrantes da Força Tarefa do Ministério Público Federal, em trabalho conjunto com a Polícia Federal, e abrange o núcleo de empresas vinculadas a Paulo Roberto Costa e seus familiares. A condução coercitiva é de um sócio do genro de Paulo Roberto, apurou o Estado.

A operação Lava Jato desarticulou uma quadrilha comandada por doleiros, entre eles Alberto Youssef, e o ex-diretor da Petrobrás – ambos presos durante a operação. O esquema é acusado de realizar lavagem de dinheiro e corromper serviços públicos, entre outros problemas. Os mandados que estão sendo cumpridos hoje são para apurar suspeitas de envolvimento do grupo criminoso com contratos da Petrobrás.