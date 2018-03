Sérgio Cabral é preso na Operação Calicute, nova fase da Lava Jato

A Polícia Federal, com o Ministério Público Federal e a Receita Federal, deflagram nesta quinta-feira, 17, a Operação Calicute com o objetivo de investigar o desvio de recursos públicos federais em obras realizadas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. O prejuízo estimado é superior a R$ 220 milhões. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB), foi preso preventivamente. O peemedebista estava em sua casa, no Leblon, e foi levado pela PF sob gritos de ‘ladrão’.

Em nota, a PF informou que a apuração em curso identificou fortes indícios de cartelização de grandes obras executadas com recursos federais mediante o pagamento de propinas a agentes estatais, incluindo um ex-governador do Estado do Rio de Janeiro, além de outros fatos.

Duzentos e trinta policiais federais cumprem 38 mandados de busca e apreensão, 08 mandados de prisão preventiva, 02 mandados de prisões temporárias e 14 mandados de condução coercitiva expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, bem como 14 mandados de busca e apreensão, 02 mandados de prisão preventiva e 01 mandado de prisão temporária expedidos pela 13ª Vara Federal de Curitiba.

São investigados os crimes de pertencimento à organização criminosa, corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro, entre outros. Também participam das diligências dezenove procuradores do MPF e cinco auditores fiscais da RFB.

A Operação Calicute é resultado de investigação em curso na força-tarefa da Operação Lava Jato no Estado do Rio de Janeiro em atuação coordenada com a força-tarefa da Operação Lava Jato no Paraná.

OS ALVOS DA CALICUTE

Decisão da 7ª Vara Federal do Rio

CONDUÇÃO COERCITIVA:

Adriana de Lourdes Ancelmo

Jéssica Machado Braga

Rosângela de Oliveira M. Braga

Ângela Fátima Sivero Garcia

David Augusto Câmara Sampaio

Paulo Mancuso Tupinambá

Adriano José Reis Martins

Jaime Luiz Martins

Carlos Jardim Borges

Luiz Alexandre Igayara

Sônia Ferreira Baptista

Luciana Rodrigues

Pedro Ramos Miranda

PRISÃO TEMPORÁRIA

Paulo Fernando Magalhães Pinto Gonçalves

Alex Sardinha da Veiga

PRISÃO PREVENTIVA

Sérgio de Oliveira Cabral Santos Filho

Wilson Carlos Cordeiro da Silva Carvalho

Hudson Braga

Carlos Emanuel de Carvalho Miranda

Luiz Carlos Bezerra

José Orlando Rabelo

Wagner Jordão Garcia

Luiz Paulo Reis