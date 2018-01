Nova fase da Lava Jato foca Ministério do Planejamento e prende ex-vereador do PT Alvo é Alexandre Romano, que foi preso temporariamente, como novo operador de propina ligado ao ex-minstro José Dirceu; o advogado teria antecedido o lobista Milton Pascowitch, delator do esquema, responsável pro propina de R$ 50 milhões no Ministério do Planejamento