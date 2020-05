Com a saída de Teich, sobe para nove o número de ministros demitidos por Bolsonaro

Com o pedido de demissão de Nelson Teich do Ministério da Saúde, sobiu para 9 o número de ministros que deixaram o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Entre os que romperam com o governo, cinco saíram dos cargos após conflitos com o Planalto.

Teich pediu para deixar o cargo na manhã deste sexta-feira, 15. Entre os demitidos, o médico oncologista é o que menos tempo permaneceu no governo, tendo ficado apenas 28 dias à frente da pasta. O ex-ministro assumiu o cargo em meio à pandemia da covid-19, substituindo Luiz Henrique Mandetta (DEM-MS), em uma troca polêmica pelo cenário em que ocorreu. Agora, o general Eduardo Pazuello é quem assume o cargo interinamente, tornando-se o terceiro ministro da Saúde a tentar controlar a pandemia no país.

O médico alegou questões técnicas para deixar o cargo. Ele vem travando uma queda de braço com Bolsonaro sobre a recomendação do uso de cloroquina em pacientes de covid-19. Desde que assumiu o cargo, Teich não conseguiu montar sua própria equipe e vinha sendo tutelado pela ala militar do governo, como revelou o Estadão.

Antes de Teich já haviam saído do governo Gustavo Bebbiano (Secretaria Geral), Ricardo Velez (Educação), Santos Cruz (Secretaria de Governo), Floriano Peixoto (Secretaria Geral), Osmar Terra (Cidadania), Gustavo Canuto (Desenvolvimento Regional), Luiz Henrique Mandetta (Saúde) e Sérgio Moro (Justiça e Segurança Pública).