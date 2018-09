Bolsonaro é esfaqueado durante ato de campanha em MG

JUIZ DE FORA - O candidato à Presidência da República do PSL nas eleições 2018, Jair Bolsonaro, foi esfaqueado durante ato de campanha em Juiz de Fora (MG) na tarde desta quinta-feira, 6. Atingido na região do abdômen, o presidenciável foi levado para o hospital e passa por cirurgia. A Polícia Federal prendeu o suspeito.

Um dos filhos do presidenciável, Flavio Bolsonaro, informou que o pai passava bem logo após ser ferido. Um porta-voz do hospital declarou, no entanto, que há suspeita de lesões no fígado e na alça intestinal que, se confirmadas durante a cirurgia, podem configurar quadro grave. Flavio disse há pouco que "infelizmente" o ferimento foi mais grave do que ele imaginava.

"Infelizmente foi mais grave do que esperávamos. A perfuração atingiu parte do fígado, do pulmão e da alça do intestino. Perdeu muito sangue, chegou no hospital com pressão de 10/3, quase morto... Seu estado agora parece estabilizado. Orem, por favor!", afirmou Flavio na rede social.

Infelizmente foi mais grave que esperávamos. A perfuração atingiu parte do fígado, do pulmão e da alça do intestino. Perdeu muito sangue, chegou no hospital com pressão de 10/3, quase morto... Seu estado agora parece estabilizado. Orem, por favor! — Flavio Bolsonaro 177 Senador_RJ (@FlavioBolsonaro) 6 de setembro de 2018

Líder nas pesquisas de intenção de votos, Bolsonaro era carregado pelas ruas da cidade mineira por seus apoiadores quando fez uma expressão de dor. Vídeos que circulam pela internet mostram uma pessoa se aproximando do candidato e acertando sua barriga. Um dos seguranças que estavam com Bolsonaro sofreu um corte na mão.

De acordo com a Coluna do Estadão, a PF vai instaurar inquérito para apurar a agressão. Segundo a PM de Juiz de Fora, o nome do agressor é Adelio Bispo de Oliveira, de 40 anos (saiba quem é o agressor de Bolsonaro).

A PF é responsável pela segurança de Bolsonaro e acompanha o candidato em todas as suas agendas. Questionada, a PF disse que retirou o candidato do local após a agressão. Após levar a facada, Bolsonaro foi levado para a Santa Casa de Juiz de Fora. Ele fez um exame de ultrassom e foi levado para o centro cirúrgico.

A Santa Casa de Misericórdia informou às 17h33 que Bolsonaro ainda está no centro cirúrgico. A nota oficial dele não dá detalhes sobre seu atual estado de saúde. A íntegra é:

“O paciente Jair Messias Bolsonaro deu entrada no hospital por volta das 15h40 com uma lesão por material perfurocortante na região do abdômen. Ele foi atendido na urgência, passou por um exame de ultrassonografia e agora está no centro cirúrgico.”

Nas redes sociais e em notas, os demais presidenciáveis e o presidente Michel Temer repudiaram o ataque que Bolsonaro sofreu em Juiz de Fora. A OAB também condenou o ataque. A imprensa internacional também destaca a agressão sofrida pelo candidato do PSL.

Confusão havia marcado visita ao hospital

Antes do ataque, tumultos, tensão e bate-boca marcaram a visita de Bolsonaro ao hospital filantrópico da Associação Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer (ASCOMCER) e também um almoço com o candidato em um hotel em Juiz de Fora, Minas Gerais, nesta quinta-feira, 6.

Pacientes idosos em tratamento contra a doença tiveram dificuldade para entrar na unidade, devido a um cordão de isolamento feito por integrantes de um movimento conservador da cidade. Vestidos de preto, eles se diziam policiais e afirmavam fazer "segurança voluntária" do candidato.