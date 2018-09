Saiba quem é o agressor de Bolsonaro

Apontado pela Polícia Militar como responsável pelo atentado a Jair Bolsonaro, Adélio Bispo de Oliveira tem postagens de ódio ao candidato do PSL em seu Facebook.

Ha vários textos em que Adélio ofende Bolsonaro ou critica suas propostas. No último mês de maio, o suposto agressor postou uma foto na qual aparece ao lado de uma placa que diz "políticos inúteis".

No mesmo dia, ele postou uma outra imagem com outro cartaz que pede a renúncia de Temer.

Além disso, o homem detido pela Polícia também publicou imagens de pessoas que defendem a liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso e condenado no âmbito da Operação Lava Jato.

Outra postagem comum na página de Adélio Bispo são críticas à Maçonaria.

De acordo com a assessoria do 2º Batalhão da Polícia Militar em Juiz de Fora, Adelio Bispo de Oliveira tem 40 anos e completou curso superior. Ele é natural de Montes Claros, no Norte de Minas Gerais.

Nas redes sociais, Adélio Bispo de Oliveira indicou ter frequentado em julho uma escola de tiros em Santa Catarina.