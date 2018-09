'Nunca fiz mal a ninguém', diz Bolsonaro após facada

Na primeira declaração pública após ter sido esfaqueado em ato de campanha, o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) disse que "nunca fez mal a ninguém". Após passar a madrugada no Hospital da Santa Casa, em Juiz de Fora (MG), o senador e pastor capixaba Magno Malta (PR-ES) publicou na manhã desta sexta-feira, 7, imagens e um breve depoimento do candidato, que está na UTI.

Bolsonaro agradeceu a equipe médica, Deus e disse ser inofensivo. “Será que o ser humano é tão mau assim? Eu nunca fiz mal a ninguém", disse o presidenciável do PSL. "Eu estava muito preocupado. Parecia apenas uma pancada na boca do estômago, mas já levamos bolada no futebol. A dor era insuportável. Por isso parecia que tinha algo mais grave acontecendo. Essa equipe maravilhosa e abençoada evitou que o mal maior acontecesse", complementou Bolsonaro, com voz baixa.

"Muito obrigado aos médicos e enfermeiros de todo o Brasil por ter colocado essas pessoas certas nesse dia, às vésperas do nosso 7 de setembro", disse. Ele lamentou ainda não poder participar das festividades da data no Rio. Bolsonaro comentou ainda que já se preparava para um momento como esse.

Magno Malta, apoiador declarado de Bolsonaro, também gravou vídeos sobre sua chegada ao hospital. Em um deles, fez uma oração ao lado do leito de Bolsonaro e seus filhos. Mais cedo, disse que o ataque era um "acinte contra a nação".