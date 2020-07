Sérgio Moro participa de live com jornalistas do ‘Estadão’

Ex-ministro da Justiça e ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro será entrevistado ao vivo nesta sexta-feira, 3, às 15h30, pela colunista do Estadão Eliane Cantanhêde e o repórter Fausto Macedo. A entrevista pode ser acompanhada pelos canais do Estadão no YouTube, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn. A cobertura completa estará no portal estadao.com.br.

Moro deixou o governo no dia 24 de abril, acusando o presidente Jair Bolsonaro de tentar interferir politicamente no comando da Polícia Federal para obter acesso a informações sigilosas e relatórios de inteligência. Aberto ainda em abril no Supremo Tribunal Federal, o inquérito que apura essas acusações foi prorrogado, na quarta-feira, 1º, por mais 30 dias, pelo decano da Corte, o ministro Celso de Mello.

Recém-eleito presidente, Bolsonaro prometera, em novembro de 2018, ‘carta branca’ para Moro assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ao aceitar o convite, o então juiz abandonou 22 anos de magistratura. “Ele (Moro) vai abrir mão da carreira dele. É um soldado que está indo à guerra sem medo de morrer”, disse Bolsonaro na ocasião.

No governo, Moro acumulou reveses. O pacote anticrime formulado por ele, por exemplo, foi desidratado pelo Congresso. No começo do ano, Bolsonaro também tentou esvaziar o Ministério da Justiça, retirando de Moro a parte reservada ao combate à criminalidade, justamente uma das áreas que apresentava melhor resultado até então.

O ex-ministro continuará recebendo os R$ 31 mil mensais, pagos aos integrantes do primeiro escalão, até outubro. A remuneração a posteriori é determinada uma vez que membros da cúpula governista são proibidos de prestar serviços à iniciativa privada por um período de seis meses após sua demissão, exoneração ou aposentadoria em razão do seu conhecimento sobre informações privilegiadas.