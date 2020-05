Assista aos vídeos de Bolsonaro e seus ministros na reunião que Moro citou

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, determinou na tarde desta sexta, 22, a divulgação quase integral dos vídeos da reunião ministerial do dia 22 de abril, peça chave no inquérito sobre suposta tentativa de interferência política do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Confira as gravações:

Braga Netto (Casa Civil) apresenta o Plano Pró Brasil de recuperação econômica pós covid-19 e pede ajuda dos ministros, cada um em sua área. Guedes demonstra desconforto com o fato de que integrantes do governo mencionaram o Plano Marshall para falar do Programa Pró-Brasil.

Ricardo Salles (Meio Ambiente) fala em aproveitar a atenção sobre o coronavírus para passar as reformas infralegais de desregulamentação, simplificação. Bolsonaro defende participação em ato antidemocrático e afirma: “Eu sou o chefe supremo das forças armadas”

Bolsonaro fala que vai interferir nos ministérios e cobra posicionamento dos ministros. “O nosso barco tá indo, mas não sabemos ainda, no momento dado o último caso, esse … vírus, pra onde tá indo nosso barco. Pode tá indo em direção a um iceberg. A gente vai pro fundo. Então vamos se ligar, vamos se preocupar. Quem de direito, se manifesta, com altidez com palavras polidas, tá? Mas coloca uma posição!”

Paulo Guedes (Economia) e Damares Alves (Direitos Humanos) discutem sobre proposta de ‘cancun brasileira’. Guedes defende a venda do Banco do Brasil. Braga Netto (Casa Civil) destaca conversa com membros da OCDE e Guedes relata encontro com embaixador dos Estados Unidos. Teresa Cristina (Agricultura) menciona a necessidade de redução de juros para o setor, ponto que é discutido por Guedes e Rubem Novaes (Banco do Brasil)