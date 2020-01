Promotores linha dura pedem a Aras ‘defesa intransigente’ do procurador que denunciou Glenn MP Pró Sociedade declara apoio à conduta de Wellington Divino Marques de Oliveira, do Ministério Público Federal em Brasília, que acusa jornalista do The Intercept Brasil de 'auxiliar, incentivar e orientar' o grupo investigado na Operação Spoofing durante o período de investigações