Guia para entender o Fundo Eleitoral

A Câmara dos Deputados aprovou na Comissão Mista de Orçamento o aumento do fundo destinado ao financiamento de campanhas dos partidos para as eleições municipais de 2020. O relator do projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) para o ano que vem, deputado Domingos Neto (PSD-CE), destinou R$ 3,8 bilhões de recursos públicos para gastos eleitorais - quase o dobro do que havia proposto o governo de Jair Bolsonaro. O aumento em relação ao que foi desembolsado nas eleições do ano passado - R$ 1,7 bilhão - é de 120%.

O texto do relator, que ainda precisa passar pelo plenário da Câmara e pelo Senado, reacendeu a discussão sobre o financiamento público de campanhas e os limites desse gasto.

Veja a seguir um guia para entender a discussão sobre o fundo eleitoral: