Vídeo de soldado que filma carro explodindo é antigo

Um soldado filma a si mesmo enquanto viaja em um comboio militar. Enquanto ele grava, um carro atrás dele explode. Esse vídeo teve mais de 10 milhões de visualizações no Twitter com uma legenda que afirmava ser uma “transmissão ao vivo” da guerra. No entanto, a filmagem é antiga — o clipe de 35 segundos já havia sido publicado em março de 2019 no YouTube. Veja abaixo.

O vídeo antigo foi tirado de contexto em meio a uma onda de desinformação em relação à escalada de tensão entre Estados Unidos e Irã. A crise internacional começou depois do assassinato do general iraniano Qassim Suleimani e o ataque a bases militares americanas gerou uma onda de boatos nas redes sociais. Abaixo, a lista do que o Estadão Verifica já checou sobre o assunto:

Veja abaixo a publicação que tirou o vídeo de contexto: