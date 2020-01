Após ataque do Irã contra base dos EUA, fotos antigas de mísseis circulam nas redes sociais

Após os ataques iranianos contra bases com soldados americanos no Iraque na noite desta terça-feira, 7, várias imagens antigas e fora de contexto passaram a circular nas redes sociais. Uma das fotos mostra o lançamento de um míssil no Irã em junho de 2017. Veja abaixo a imagem original, publicada nos sites da BBC e de uma agência iraniana de notícias. Os textos foram traduzidos do persa.

Outra imagem tirada de contexto nas redes sociais é datada de outubro de 2018 e mostra um ataque do Irã contra um grupo militante do Estado Islâmico. Veja a foto publicada no jornal americano The New York Times:

Uma terceira imagem também tem sido relacionada aos ataques contra bases americanas, mas é de novembro do ano passado. A foto mostra um ataque de Israel contra alvos na Faixa de Gaza. Veja o contexto original no site da BBC:

Uma imagem da Coréia do Norte também tem sido divulgada com o contexto errado. A foto mostra um teste feito em maio do ano passado, de acordo com a agência Reuters. Veja o clique original:

Em situações de crise, a desinformação se espalha muito rápido. Fique atento a imagens e fotos sensacionalistas circulando nas redes sociais. Evite compartilhar informações de fontes anônimas ou não confirmadas pela imprensa profissional.

O Estadão Verifica também checou uma foto de militares americanos em um aeroporto. A imagem não mostra soldados indo para o Irã, e sim retornando das férias de Natal.

Esta checagem foi feita por meio da parceria entre Facebook e Estadão Verifica